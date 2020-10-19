تسريب صور نادرة لجواز سفر الفنان الراحل طلال مداح..شاهدوا

طلال مداح الفنان السعودي الكبير رغم رحيله منذ ما يقارب الـ 20 عاما، لكن إلى الآن لاتزال سيرته حاضرة بين جمهوره ومحبيه الذين يتذكرون كافة أعماله الغنائية، وقد نالت بعض الصور النادرة التي تم تداولها خلال الساعات الماضية لمتعلقاته الشخصية اهتماما كبيرا من قبل الجمهور.

صورة نادرة لجواز سفر الراحل طلال مداح تثير إعجاب الجمهور

خالد طلال مداح نجل الفنان الراحل طلال مداح نشر عبر حسابه على "تويتر" أكثر من صورة لأكثر من نسخة قديمة لجواز سفر الفنان السعودي الكبير، ويبدو أن نجل طلال مداح قد اكتشف هذه النسخ بالصدفة حيث علق على الصور التي نشرها فكتب: "شوفو ايش لقيت الله يرحمه"، وقد أظهرت الصور جواز السفر الأول للفنان الراحل قد صدر في عام 1413 ، والآخر في عام 1418 هجريا، وقد صدر الجواز من منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، صور جواز السفر التي تم تداولها على نطاق واسع خلال الساعات الماضية علق عليها العديد من المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بلغ عدد المعجبين بها أكثر من 22 ألف متابع عبر "تويتر" فقط.

نجل الفنان طلال مداح لمتابعيه: "شكرا لكل واحد دعا لأبويا"

خالد طلال مداح لم يكن يتوقع رد الفعل الكبير حول الصور التي قام بنشرها والتفاعل الواسع من قبل الجمهور السعودي الذي لا يزال يتذكر أحد أبرز نجوم الطرب في العالم العربي، وقد وجه نجل الفنان الراحل الشكر لكل من اهتم بما نشره ودعى لوالده، كما كشف عن إعجابه باهتمام الجمهور بأدق التفاصيل التي ظهرت في جواز السفر والتي كان من بينها الخط الذي كتب به اسم والده فقال خالد طلال مداح: "شكرا لكل واحد دعى لأبويا ما قصرتوا والله وحبيت الاهتمام بخط موظفين المطار ايام زمان جزاكم الله خير".

قضية الحفاظ على تراث الفنان الراحل طلال مداح

عبدالله مداح أحد أبناء الفنان السعودي الراحل طلال مداح أثار خلال الفترة الماضية قضية الحفاظ على تراث والده حيث حسم موقفه من استغلال هذا التراث الفني عبر وسائل الإعلام المختلفة وتحديدا "يوتيوب" وأكد أن على القنوات العارضة لأغاني والده أن تحصل على إذن وتنازل مسبق منه، فنشر عبر حسابه على "تويتر" تدوينة تحدث فيها عن الخطوات التي قام باتخاذها خلال الفترة الماضية من أجل الحفاظ على حقوق تراث والده طلال مداح فكتب: "راسلت يوتيوب و طالبت بتوقيف جميع القنوات اليوتيوبية اللي غير قانونية، ما عندك تنازل مني على كل عمل بتنحذف قناتك كلياً، لا تزعلون بس حقي اعطيتكم مجاناً عشرين سنة استهبلتم و كل من هب ودب غنى وكتب فلكلور. قناتنا توزع كل شي وتسحبون اعمالنا بقنواتكم".