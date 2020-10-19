فيديو نور الغندور تحسم الجدل حول علاقتها بمهند الحمدي بعد ظهورهما معا في "دفعة بيروت"

نور الغندور الفنانة المصرية المقيمة في الكويت حسمت مرة أخرى الجدل حول علاقتها بالفنان السعودي مهند الحمدي، كما كشفت العديد من التفاصيل عن شخصية "جميلة" التي تقدمها في مسلسل "دفعة بيروت" وذلك في لقائها مع برنامج " mbc trending" المعروض على شاشة قناة "mbc 4".

نور الغندور تكشف عن أهم الصراعات التي تواجهها في "دفعة بيروت"

نور الغندور تحدثت لبرنامج "mbc trending" عن بعض الصراعات التي سوف تواجه شخصية "جميلة" التي تجسدها في مسلسل "دفعة بيروت" كما كشفت كذلك عن سر تغير لون شعرها إلى الأسود في أحداث المسلسل فقالت: "بالنسبة لمظهري المختلف وظهوري بالشعر الأسود في مسلسل (دفعة بيروت) فسوف يستمر لحلقتين فقط، لأن هذا المظهر الجديد تم إختياره بسبب تمثيلي لشخصية كيلوباترا في حدث مميز وهو عندما يقدم طلاب (دفعة بيروت) كل منهم ما يمثل تراثه الثقافي"، نور الغندور أوضحت كذلك أنها سوف تتحدث في المسلسل باللهجة المصرية والكويتية وسوف تمر بالعديد من الصراعات والأحداث الصعبة فقالت: "شخصية جميلة تتحدث كويتي ومصري، وتبدأ في صراعات مختلفة منها عائلية مع اختها، وكذلك صراعات رومانسية مع الشخص الذي تحبه، وكذلك شخص آخر يحبها".

نور الغندور تشيد بمساندة المخرج علي العلي لها

نور الغندور أوضحت كذلك الأختلاف الكبير الذي تقدمه في مسلسل "دفعة بيروت" وأشادت بدور المخرج علي العلي في دعمها ومساندتها لتقديم أفضل أداء لها في المسلسل فقالت: "لا استطيع أن أكشف الكثير عن تفاصيل شخصية جميلة ومصير علاقتها بالشخص الذي تحبه، لكن أؤكد أن الدور مكتوب بشكل مختلف وقدمته كذلك بشكل لم أكن أتوقعه، وشعرت أنني أمتلك امكانيات جديدة وذلك بسبب الدعم المتواصل من المخرج علي العلي، لأنه قادر على مساعدة الممثل على تقديم أبرز ما لديه".

A post shared by (@mbctrending) on Oct 18, 2020 at 10:45am PDT

نور الغندور تحسم جدل ارتباطها بالفنان مهند الحمدي

نور الغندور تحدثت كذلك عن علاقتها بمهند الحمدي وحسمت الجدل المتواصل عن وجود علاقة حب تجمعهما، حيث نفت ذلك وأكدت أن مهند الحمدي يعد بمثابة أخ لها فقالت: "هناك ما يردد وجود علاقة مع مهند الحمدي لكن أؤكد أنه صديق مفضل وهو بمثابة أخي، وهو أيضا زميل عمل، وعلى الصعيد الشخصي أنا بحبه جدا، فهو شخص أتحدث معه بشكل مستمر وهناك نوع من الألفة بيننا لذلك نجحنا في تقديم الأدوار معا، وأحب الجمهور نور الغندور ومهند الحمدي كثنائي".

"دفعة بيروت" يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنانة فاطمة الصفي، مهند الحمدي، نور الغندور، حمد أشكناني، خالد الشاعر، نور الشيخ، علي كاكولي، محمود نصر، كارلوس عازار، مجدي مشموشي، لولوة الملا، والعمل من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي.