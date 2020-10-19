نجل محمود عبد العزيز يهدى تكريم والده لشهداء مصر في سيناء وروح الراحل محمود ياسين

وقالت عبد الدايم إنه في شهر الانتصارات المجيدة أكتوبر العظيم نعيد افتتاح منارة جديدة للفن والإبداع المسرحي في محافظة الإسكندرية التي طالما أهدت مصر أبطالا و نجوما ملأ إبداعهم ربوع الوطن.
وأكدت أن إعادة افتتاح مسرح ليسية الحرية بعد توقف استمر ثلاث سنوات لإحلاله وتجديده، دليل على الإيمان بدور القوى الناعمة في الارتقاء بالمجتمع، وبناء الشخصية المصرية، مشيرة إلى ان مسرح ليسيه الحرية يعد إضافة إلى منظومة العمل الإبداعى والثقافى في مصر.
ووجهت الشكر لكل من ساهم في عودة هذا الصرح المسرحي إلى تألقه مرة أخرى وإلى كل من شارك بالجهد القانوني والهندسي والفني من الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية والعاملين بالبيت الفني للمسرح والشركة المنفذة.
وفي كلمته أكد اللواء محمد الشريف ارتباط أبناء الإسكندرية بالثقافة والفنون، مشيرا إلى أن مسرح الليسيه من اهم المسارح التراثية بالمحافظة ، وأوضح أن فن المسرح يحتل مكانة خاصة في حياة الشعوب لأنه مرآة تعكس ملامح المجتمع وتشكل وعيه وتؤثر فيه.
كما أشاد المخرج خالد جلال، والفنان إسماعيل مختار بالاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الثقافة لتطوير وتحديث البنية التحتية للمواقع الثقافية والفنية خاصة المسارح لتفعيل الرسالة التنويرية للفنون الملهمة للأجيال الجديدة بهدف مجابهة الأفكار الظلامية والمساهمة في بناء مجتمع قادر على تحقيق متطلبات التنمية المنشودة، وباعتبار المسرح منبرًا معبرًا عن قضايا والوطن واهتماماته.
وكرمت وزير الثقافة ومحافظ الإسكندرية، خلال الافتتاح، مجموعة من الرموز الثقافية والفنية لعطاءاتهم البناءة في إثراء الحركة المسرحية بالإسكندرية وهم: اسم الراحل محمد غنيم وكيل اول وزارة الثقافة السابق وتسلمته ارملته الدكتورة أميرة شمس، الفنان القدير على الجندي مدير فرقة الإسكندرية للفنون الشعبية سابقًا، الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، اسم الراحل النجم محمود عبد العزيز وتسلمه نجله محمد محمود عبد العزيز الذي أهدى التكريم لشهداء مصر في سيناء ولاسم الراحل القدير محمود ياسين.
كما شمل التكريم اسم الكاتب الراحل محمود الطوخي وتسلمته نجلته نجوى محمود الطوخي، اسم الراحل الموسيقار حمدي رؤوف وتسلمه نجله الملحن احمد، الدكتور أبو الحسن سلام رئيس المركز القومي للمسرح الأسبق، الفنان القدير عثمان محمد علي.
كما كرمت العديد من المشاركين في تنفيذ عروض المبادرة المسرحية "المؤلف مصري"وهم الدكتور جمال ياقوت عن عرض (البيت)، أحمد عبد الجواد عن عرض (خارج المجموع )، سعيد قابيل عن عرض (ذهب الليل )، إيهاب مبروك عن عرض (حكايات الصياد وأمير البحار )، أحمد مصطفى عن عرض (جوازة ست نجوم)، أحمد جابر عن عرض (فرحة ماتمت)، أشرف علي عن عرض (عد تنازلي )، ريهام عبد الرازق عن عرض (جنون عادي جدا)، محمد الزيني عن عرض (سيبوني لوحدي )، سامح الحضري عن عرض (لسه فاكر)، بالإضافة إلى تكريمات البيت الفني للمسرح إلى كل من المهندس أحمد عبد العزيز، المهندس مدحت مصطفى، المهندس محمد هاشم.
وتضمن حفل الافتتاح فيلما تسجيليا لمراحل إحلال وتجديد المسرح إضافة إلى عرض مسرحية (خارج المجموع) والتي تتناول مشكلة التنمر وتأتى ضمن عروض مبادرة "المؤلف مصري" تأليف وإخراج أحمد عبد الجواد.
يذكر أن عمليات إحلال وتجديد المسرح شملت أعمال منظومة الحماية المدنية حسب أحدث أكواد الحريق ولوحات الإنذار وشبكة مكافحة الحريق، والأعمال الكهربائية من صيانة جميع اللوحات والكابلات الخاصة بالمسرح وخشبة المسرح وغرف الفنانين، بالإضافة إلى الأعمال الاعتيادية من دهانات وتجديد واجهة المسرح الخارجية والمدخل الرئيسى وصالة العرض ويقع على مساحة 1050 مترا مربعا ويتكون من دور أرضي يضم بهو المدخل ملحق به أماكن خدمات للجمهور وغرف إدارية وقاعة مسرح تتسع لـ550 مشاهدا إلى جانب غرف للفنانين.
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