نشرت الإعلامية رضوى الشربينى صورتين لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام . وعلقت رضوى الشربينى على الصور قائلة " كونى دائما مختلفة عن الاخرين...كونى دائما انتى ". اقرأ أيضا : بسبب صديقتها.. رضوى الشربيني توجه رسالة لـ متابعيها



يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎. وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وتستمر عرض حلقاتها الأولى الموسم الخامس. و احتفلت رضوي الشربيني بعيد ميلادها الــ 39، وتعتبر من المشاهير الذين تجذب الأنظار إليها بأناقتها واهتمامها بجمالها و بشرتها النضرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لوك جديد ... رضوى الشربينى تثير إعجاب الجمهور فى أحدث ظهور .. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.