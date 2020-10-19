بعد تعيين يحيى الفخراني وسميرة عبد العزيز في مجلس الشيوخ.. 6 نجوم تحت قبة البرلمان

جاء قرار تعيين الفنان يحيى الفخرانى والفنانة سميرة عبد العزيزة فى مجلس الشيوخ ليؤكد أهمية دور الفن والمبدع فى الحياة السياسية، وأن كلاهما يخدم الآخر ولم يكن اختيار الفخرانى وسميرة الأول من نوعه، حيث شهد مجلس الشيوخ والذى كان يطلق عليه سابقا مجلس الشورى تعيين عدد من النجوم.

نرصد فى التقرير التالى أبرز النجوم الذين شاركوا فى مجلس الشورى سابقا الشيوخ حاليا.

يحيى الفخرانى وسميرة عبد العزيز :

قام كل من الفنان يحيى الفخرانى والفنانة سميرة عبد العزيز بأداء اليمين بمجلس الشيوخ فى جلسة الافتتاحية فى دور الانعقاد الأول وذلك بعد إصدار قرارا بتعينهما.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، بث وقائع أولى جلساته اليوم، على الهواء مباشرة، والتي سيؤدي خلالها الأعضاء اليمين الدستورية. وأشارت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ إلى أنه تم تخصيص القاعة 3 للمحررين البرلمانيين، وتم تزويدها بشاشة لنقل وقائع الجلسة، وشبكة "واى فاي" للدخول على الإنترنت للمتابعة الإعلامية. وطالبت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ جميع المحررين البرلمانيين والعاملين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامة والتزام المصورين البرلمانيين بالملابس الفورمال داخل القاعة.

مديحة يسرى :

تعد الفنانة مديحة يسرى إحدى النجمات اللاتى حرصن على اقتحام عالم السياسة إيمانًا منها بأهمية دورها المجتمعى والفنى أيضا ولذلك بعد زواجها من الفنان محمد فوزى دخلت تحت قبة البرلمان عن طريق تعيينها من قبل "مبارك" عام 1998 بمجلس الشورى، وشاركت في أكثر من لجنة داخل المجلس، مثل لجنتي الآثار والإعلام.

أمينة رزق :

عينت عضوًا بمجلس الشوري عام 1991، بعد وفاة الموسيقار "عبدالوهاب"، واختارها الرئيس الأسبق "مبارك" لعضوية المجلس، كما أنها حصلت على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولي من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

محمد عبد الوهاب :

جاء تعيين "عبدالوهاب" لعضوية مجلس الشورى عام 1983، خلفًا لـ"المليجي" بعد وفاته، من قبل الرئيس الأسبق "مبارك" ليكون بذلك ثاني شخصية فنية يتم تعيينها بمجلس الشورى.

محمود المليجى :

بينما عين محمود المليجى عضوا فى مجلس الشورى عام 1980، بعد أن اختاره الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ما أثار الجدل في الأوساط الفنية، واعتبر أول فنان يدخل البرلمان في ذلك الحين.