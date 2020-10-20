أخبار الفن.. راقصة تقلب السوشيال ميديا.. وحمة جنا عمرو دياب تثير الجدل.. سر زيارة سوسن بدر لطبيب التجميل

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها فيما يلى:

أثارت الراقصة البرازيلية لورديانا حالة من الجدل الواسع فور انتشار مقطع فيديو لها فى مركز تجميل وهى ترقص على أنغام أغنية "اخواتى" للمطرب الشعبى شحته كاريكا، بعد أن أنهت جلسة عناية بشعرها وكانت سعيدة بالنتيجة، فقامت بالرقص على الأغنية ولكن بعد دقائق من نشر المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت حديث الساعة في مصر.

وجه محمود عمرو محمود ياسين حفيد الفنان الراحل رسالة مؤثرة إلى جده الذى رحل منذ أيام قليلة بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.

هجوم شرس تعرضت له جنا عمرو دياب بسبب صور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام حيث ظهرت فيه بملابس عارية أثناء جلسة تصوير جديدة.

تحل اليوم ذكرى رحيل المخرج نيازي مصطفى والذى قدم العديد من الأعمال التي تظل محفورة في وجدان المشاهد العربي.

نشرت الفنانة سوسن بدر مقطع فيديو أثناء زيارتها إلى طبيب التجميل وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.