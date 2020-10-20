هاني شاكر يوجه رسالة قوية لـ أشرف زكي بعد الإعلان عن الاستقالة

غرَّد الفنان هانى شاكر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، موجها رسالة الى الفنان أشرف زكي، والذى أعلن عن استقالته.

وكتب هاني شاكر: " الأخ العزيز والصديق الغالي د أشرف زكي تركك لموقعك علي رأس النقابة خسارة فادحه لكل أعضاء النقابة ولنا جميعا، اتمني أن تعود في هذا القرار لأن النقابة في حاجه اليك والكل يعرف قيمتك وإنجازاتك في النقابة ومكانتك في قلوبنا جميعا، دعواتي لك ولزملائي الممثلين لما فيه الخير والنجاح".

يذكر أن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، قال إنه لم يتقدم باستقالته من نقابة المهن التمثيلية، وأنه ملتزم بجميع مهامه كنقيب لكل فنانو مصر، ولكن سيغادر العمل النقابى تماما خلال موعد إنعقاد الجمعية العمومية فى شهر ديسمبر المقبل.

وقال الفنان سامي مغاوري -وكيل نقابة المهن التمثيلية- إن النقابة ستعقد اجتماعا عاجلا مع أعضاء الجمعية العمومية، غدا الأربعاء، لمحاولة إقناع الفنان أشرف زكي، بالتراجع عن قرار استقالته من منصب النقيب، وإزالة الخلاف والتهدئة.

وأضاف سامي مغاوري، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، أن اشرف زكى مستاء من تجاوزات البعض في حقه، ويطالبون النقابة بأعمال لا تخصهم بشأن توفير العمل لهم، لافتًا إلى أن هذه التجاوزات وصلت إلى حد التجريح وتعدي الخصوصيات، وهذا ما رفضه أشرف زكي.

وأوضح، مغاوري، أن النقابة دورها خدمي، وتقوم بعملها على أكمل وجه، فوفرت لأعضائها "بدل" في فترة الحظر لمجابهة فيروس كورونا، وصل إلى 3 آلاف جنيه لكل عضو، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى مثل الرعاية الطبية والصحية.