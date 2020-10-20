بفيديو من داخل الطائرة.. محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا | شاهد

نشر الفنان محمد رمضان فيديو له أثناء ركوبه الطائرة وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالتالي: "المحترم - تحية لك من المانيا - ثقة فى الله نجاح".

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يذكر أن حقق كليب "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 31 مليونا و977 ألف مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الجاري.

ويشارك محمد رمضان في الغناء بالكليب؛ المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.

والكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك.

وتقول كلمات الأغنية "هقولك كلمة واحدة ابرك من كلام كتير .. مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي".