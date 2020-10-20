أمل حجازي للسياسيين فى لبنان: تاريخكم مليان دبح وقتل

نشرت الفنانة أمل حجازى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر توجه اللوم والعتاب على الشعب اللبنانى الذى يصمت على الذل والظلم خاصة وأن هناك كثيرا من المرضى الذين لم يجدوا العلاج.

وقالت أمل حجازى: "في مرضى سرطان مش عم بلاقو دوا هيدا شو اسمو مش قتل؟؟ مش غريب عليكم تقتلوا .. تاريخكم مليان دبح وقتل عتبي مش عليكم عتبي عالشعب الساكت يلي ما بفوت على نص بيوتكم يسحبكم متل الكلاب عفوا على الإهانة للكلاب".

وكانت شنت الفنانة أمل حجازى هجوما على السياسيين اللبنانيين، عبر حسابها على موقع تويتر، مشيرة إلى أن التاريخ سوف يلعنهم، وكتبت أمل، قائلة:"حكامنا الذين تخطوا الثمانين من العمر لماذا تخالفون طبيعة الخالق الله قال وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا يعني ببلش الانسان يضيّع ويخرّف خلّونا نجرب شباب عقلهم نظيف في كتير اشيا بالحياة تغيرت عن ايامكم وبكفي اهانة لكبرتكن كل اللى رح تاخدوا معكم لعنة التاريخ وكومة سيئات اما المنصب والكرسي والقصر ما بساعوا بالمترين بمتر".

وكانت نشرت الفنانة أمل حجازي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة ومحتشمة.

وظهرت أمل حجازي، مرتدية بنطالا جذابا من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ومرتديه معه جاكيت طويل وأنيق باللون الأسود، ويتميز بتفاصيل جذابة تكشف عن جمالها.