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أحلى حاجة في حياتي.. إيناس النجار تشعل إنستجرام برفقة شقيقتها سوار

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نشرت الفنانة إيناس النجار مقطع فيديو جديدا لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت إيناس النجار في مجموعة من الصور، برفقة شقيقتها المطربة سوار النجار، بإطلالات مختلفة، وعلقت عليها "احلي حاجة في حياتي ودنيتي بحبك قوي يا روحي".
يذكر أن آخر أعمال إيناس النجار فيلم "قهوة بورصة مصر" من بطولة الفنانين حسن حسني، لطفي لبيب، مصطفى قمر، صلاح عبدالله، مدحت تيخا، محمد لطفى ، هاجر الشرنوبي، محمد جمعه، كلوديا حنا، علاء مرسي، ساندي، رانيا محمود ياسين ، نجوي فؤاد ، عبدالله مشرف ، علي حميده، حسن عبدالفتاح ، شريف باهر ، مروه عبدالمنعم، ريكو ، المطربه هند طاهر، صبري عبدالمنعم ، حنان سليمان ، أحمد صيام ، علي حمدي، جمال حجازي.

وكان أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "لعنة كارما" بطولة هيفاء وهبي، زكي فطين عبد الوهاب، شيرين، ضياء عبد الخالق، فارس رحومة، محمد سليمان، ومن تأليف عبير سليمان، مصطفى زايد، وإخراج خيري بشارة، كما شاركت فى مسلسل "الدخول في الممنوع" مع الفنان أحمد فلوكس.

وتستعد المطربة سوار النجار لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تسجيلهما ووضع اللمسات النهائية عليهما من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

يذكر أن سوار النجار مطربة تونسية درست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وحققت النجاح بعد أن أصدرت ألبومها الأول بعنوان "ملامة فيك"، ثم قررت التواجد في مصر، وشاركت في عدة أعمال فنية ومنها: "بفعل فاعل، كلام جرائد".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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