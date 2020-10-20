في ذكرى ميلاد نعيمة الصغير.. زميلتها أنهت مستقبلها بـ مادة سامة

يوافق اليوم الثلاثاء، 20 أكتوبر ذكرى رحيل الفنانة القديرة نعيمة الصغير، التي ولدت في 25 ديسمبر 1931، ورحلت عن عالمنا في مثله من العام 1991، و تعد واحدة من أبرز الفنانات في السينما المصرية، اللاتى استطعن تقديم أدوار الشر.

ولدت نعيمة الصغير، عام 1931، بمدينة الإسكندرية، ولقبت بـ"نعيمة الصغير" نسبة إلى زوجها في ذلك الوقت، المطرب الشعبي محمد الصغير، وقد عملت «الصغير» مونولوجست من خلال مشاركتها في فرقة إبراهيم حمودة وفي فرقة إسماعيل يس. وكان أول دور سينمائي قدمته نعيمة الصغير، هو شخصية «مطربة» في فيلم "اليتيمتان" عام 1948، حيث كانت تحلم ان تكون مطربة، وسعت إلى تحقيق ذلك خاصة مع عذوبة صوتها.