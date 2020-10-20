من أعمالي اللي سابت علامة.. نبيلة عبيد تعلق على فيلم الشيطان يعظ

نشرت الفنانة نبيلة عبيد، مقطع فيديو قصيرا لها، عبر حسابها على تطبيق "انستجرام"، احتوى على مشهد من فيلم «الشيطان يعظ»، والذي يعد أحد أبرز أعمالها الكبيرة، التي سبق وقدمتها، وتبقى راسخة في الأذهان.
وعلقت نبيلة عبيد، على الفيديو قائلة: «الشيطان يعظ .. من أفلامي اللي سابت علامة في سجل السينما المصريه ... قصة الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ .. سيناريو و حوار احمد صالح .. اخراج اشرف فهمي... بحب السينما الحلوه و ضروري انتو كمان بتحبوها....مساء الورد».
يذكر أن آخر اعمال الفنانة نبيلة عبيد هو مسلسل "سكر زيادة" الذي قدمته في رمضان المنقضي.
مسلسل سكر زيادة، بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد، مي الغيطي.
وتدور أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن بالسكن في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرين في الاستحواذ عليها.
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