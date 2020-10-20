وكتب مصطفى عامر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "ده أكبر دليل إن اللي بيقدموه بعيد تمامًا عن الفن؛ لأنهم فقراء فن، وماعندهمش حاجة يقدموها، ودايمًا بيعتمدوا إنهم يسرقوا مجهود الفنانين الحقيقيين".
وتابع" فلما ييجي حد يريح نفسه على حساب تعبك ويسرق مجهودك؛ فدي حاجة فعلا تضايق، ومش عارف هنفضل لإمتى ساكتين على السرقة دي، والمفروض ان هما كمؤديين ما يسمى مهرجانات، بقى ليهم اسم وجمهور، المفروض يحترموهم ويحترموا المهنه وصُنَّاعها، لكن للأسف مش بيحترموا حد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مخرج «راسمك في خيالي» يهاجم حسن شاكوش: سرق كليب بسكوتاية مقرمشة من حماقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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