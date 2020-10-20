فن ومشاهير

بلاش الشناوي.. نبيل الحلفاوي يطالب بتجهيز علي لطفى لحراسة مرمى الأهلي أمام الوداد

0 نشر
0 تبليغ

طالب الفنان نبيل الحلفاوي باستبدال محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي الأول، بالحارس الثاني في الفريق "علي لطفى"، في مباراة الوداد القادمة. 
وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر"‏لازم على لطفي يتجهز فورا لمباراة الوداد، لسببين؛ أولا: حرص الشناوي على عدم تلقي الإنذار؛ سيؤثر بالتأكيد على أدائه في الدربكة والكور المشتركة.. ثانيا: لو التحكيم بيتلكك؛ هياخد الإنذار هياخده.. الشناوي ما شاء الله لما بيعدي بس من جنب لعيب وكأن قطر خبطه".

يذكر أن  النادي الاهلي  فاز على فريق الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بهدفين مقابل لاشيء. 

فيما ينتظر نبيل الحلفاوى، عرض مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، والذى تم تأجيل عرضه إلى رمضان 2021.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلاش الشناوي.. نبيل الحلفاوي يطالب بتجهيز علي لطفى لحراسة مرمى الأهلي أمام الوداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا