ريهام سعيد تحصل على البراءة في قضية سب شقيق ياسمين عبد العزيز

ريهام سعيد حصلت على البراءة من الاتهامات التي وجهها لها شقيق ياسمين عبد العزيز، وعلى رأسها السب والقذف بسبب أزمته مع شقيقته وقت زواجها من أحمد العوضي.

ريهام سعيد بريئة من اتهامات شقيق ياسمين عبد العزيز

وأصدرت المحكمة قرارها اليوم ببراءة المذيعة ريهام سعيد من تهمة سب وقذف وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك بعدما اتهمها بالسب والقذف بسبب انتقادها لحديثه عن زواج شقيقته من الممثل أحمد العوضي، واتهم وائل عبد العزيز ريهام سعيد أيضاً بخدش سمعته، بالإضافة إلى عدد من الفنانين مثل إدوارد وريم البارودي وعمرو عبد العزيز ومحمد محمود عبد العزيز.

شقيق ياسمين عبد العزيز يخسر قضيته ضد ريهام سعيد

وكان وائل عبد العزيز قد اتهم عدد من الفنانين بسبه بسبب انتقادهم له في أزمة تصريحاته عن زواج شقيقته من الممثل أحمد العوضي، ولم يعلق على تطورات القضية وخسارته لها، واكتفى بنشر تدوينة كشف بها معاناته مع العمل بسبب شقيقته وقال:" حديث قديم بيني وبين حبيبي خالد الصاوي من اكتر من ١٧ سنة.. بيقولي مالك شكلك مضايق قولتله زهقت يا خالد من كتر ما بقابل ناس في الشغل ويقولولي يا حبيبي أنت جايلي ليه أنت أختك نجمه تشغلك!؟ كنت أرد أقوله أنا هشتغل بمجهودي وموهبتي مش باسم حد وهفكرك لما هشتغل معاك وقريب كمان".

وتابع:"رد عليا خالد قالي يا وائل انا قعدت ١٠ سنين اروح لمنتجين عشان اشتغل يقولولي انت والدك منتج ما يشغلك وكان منتج صغير يعني.. اشتغل يا لولو اشتغل هيجيلك يوم وهتنجح..وتعدي السنين واشتغل مع نفس المنتج الي قالي الكلمتين وفكرته وقالي فاكر وأحسن حاجة عملتها انك اشتغلت بعيد عنها.. والناس عرفتك انك ممثل شاطر..شكرا خالد الصاوي علي نصيحة العمر، استنوني معاه في حاجه صغيرة في فيلم شريط ٦".

ريهام سعيد تعود إلى الشاشة

وتعود أيضاً ريهام سعيد إلى الشاشة بعد عام من الغياب بسبب قرار إيقافها عن العمل والظهور بسبب أزمة برنامجها "صبايا الخير"، وحصلت مؤخراً على البراءة من تهمة إهانة مرضى السمنة وهي الازمة التي كانت السبب في إيقاف برنامجها لمدة عام، وأعلنت مؤخراً عودتها إلى الشاشة من خلال برنامجها "صبايا الخير" بعد انتهاء الأزمة ومدة الإيقاف، ولم تكشف موعد عودة البرنامج حتى الآن.