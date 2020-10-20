وفي حوار متلفز لها، قالت سمية الخشاب، إنها تزوجت 4 مرات من ضمنهم الزواج الأخير من الفنان أحمد سعد، مشيرة إلى أن كافة زيجاتها السابقة معلنة بالأسماء ومنهم رجل خليجي.
وأضافت سمية الخشاب، أنها فى الفترة الحالية تتسم بأنها أكثر هدوءًا عن السابق، كما أنها أكثر حكمة أيضا فى قراراتها، وتابعت: "فى ناس كتير قالولى ملامحك خليجية، لكن أنا مصرية 100% وافتخر بده".
وأوضحت أنها لم تقدم بعض الأدوار بالسينما؛ بسبب عدم اقتناعها بها، مضيفة: "طول الوقت بيجيلى سيناريوهات تافهة؛ عشان كده مش بشتغل سينما، ويبقى عندى تاريخ أفتخر بيه أحسن ما يبقى عندى حاجات تافهة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في عيد ميلاد سمية الخشاب.. تعرف على عدد زيجاتها قبل أحمد سعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.