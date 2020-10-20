في ذكرى ميلاد ليلى فوزي.. تزوجت 3 مرات وخدعت والدها بسبب بوسة

جمع ليلى فوزي وأنور وجدي قصة حب كبيرة في عام 1941، وسارع بعدها "وجدي" لطلب يدها من والدها، ولكن والدها رفض هذا الزواج رفضا شديدا، ولكن شاء القدر بعد انفصال كل من الطرفين عن شريك حياته أن يلتقيا مرة أخرى عام 1954 ليتزوجا في العام نفسه، ولكن رحل أنور وجدي بعد هذا الزواج بأشهر معدودة حيث ساءت حالته الصحية بسبب إصابته بسرطان الكلى.

وكشفت الفنانة الجميلة ليلى فوزي، خلال لقائها ببرنامج "ساعة صفا" تقديم الإعلامية "صفاء أبو السعود" عن كواليس أول فيلم سينمائي جمعها بزوجها الراحل أنور وجدي قائلة: «كان في مشهد لازم يبوسني فيه أنور بس والدى كان قاعد معانا في البلاتو وماعرفناش نعمل المشهد قدامه.. وقام مخرج الفيلم بخداع والدى حتى يتم تنفيذ المشهد من خلال اتصال وهمى لوالدى خارج البلاتوه وتم تنفيذ المشهد».

وتوفيت ليلى فوزي في 12 يناير 2005، عن عمر يناهز 80 عامًا، إثر معاناة مع أمراض الشيخوخة.