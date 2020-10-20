الليلة.. باسم مغنية يكشف كواليس مشاركته في مسلسل إلا أنا

من السادسة إلى الثامنة من مساء اليوم، الثلاثاء؛ يحل الفنان اللبناني باسم مغنية، ضيفا علي الاعلامية فاطمة مصطفى، في "الراديو بيضحك" علي أثير "٩٠٩٠".

ويكشف النجم اللبناني باسم مغنية عن كواليس دوره في مسلسل "إلا أنا"، والذي انتهي من تصوير جميع مشاهده في حكاية "لازم أعيش" ضمن 5 حكايات للعمل، بطولة الفنانة الشابة جميلة عوض.

كما يكشف خلال اللقاء سر سفره الاسبوع الماضي إلى بلده لبنان؛ وذلك لانشغاله بتصوير عدد من الأعمال الفنية هناك، ويتحدث عن آخر مشاهد التصوير والتي جمعته مع الفنانة جميلة عوض.

ويحكي الفنان باسم مغنية عن كواليس اختياره للدور وسعادته بالتواجد في العمل، متمنيًا أن يحقق العمل نجاحًا كبيرًا خاصة أن حكايات "إلا أنا" السابقة لاقت نجاحًا ملفتًا وهي التي تم عرضها سابقًا.

ويتحدث أيضا عن آخر أعماله مع شركة سينرجي وهو مشاركته في مسلسل "النهاية" بطولة الفنان يوسف الشريف والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي... ولاقى نجاحا كبيرا".