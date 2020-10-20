في عيد ميلاد سمية الخشاب.. تعرف على حقيقة زواجها سرًا من مغربي

تحتفل اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر، الفنانة سمية الخشاب، بعيد ميلادها الـــ 54، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1966 بمحافظة الإسكندرية، وإسمها الحقيقي هو: سمية سعيد السيد فتيحة.

أنهت سمية الخشاب، دراستها فى جامعة الاسكندرية كلية تجارة، بالتزامن مع دراستها للموسيقى في معهد الكونسرفتوار بالإسكندرية، وقد بدأ تألقها الفنى من خلال مسلسل «عائلة الحاج متولى» مع الفنان نور الشريف، ثم تالقت سينمائيًا من خلال عدد من الأفلام التى قدمتها مع المخرج خالد يوسف بعد تعاونهما فى فيلم «خيانة مشروعة».

وفي العام الماضي، قالت سمية الخشاب، في لقاء تلفزيوني، تم تداوله على السوشيال ميديا مؤخرًا، إن ظهورها بزي الزفاف المغربي؛ جاء خلال تكريمها في المغرب، الذين قرروا استقبالها بشكل مختلف، ولم يكن بسبب الزواج من رجل مغربي.