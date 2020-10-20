في عيد ميلاد سمية الخشاب.. تعرف على حقيقة زواجها سرًا من مغربي

وفي العام الماضي، قالت سمية الخشاب، في لقاء تلفزيوني، تم تداوله على السوشيال ميديا مؤخرًا، إن ظهورها بزي الزفاف المغربي؛ جاء خلال تكريمها في المغرب، الذين قرروا استقبالها بشكل مختلف، ولم يكن بسبب الزواج من رجل مغربي.
وأضافت سمية الخشاب، أنه تم استقبالها بزفة مغربية، وارتدت القفطان، وحملوها على الهودج، لكن عندما نشرت صورة من هذا الاستقبال أشيع على السوشيال ميديا أنها قد تزوجت سرًا من رجل مغربي لم تكشف عن هويته.
جاء ذلك، بعدما نشرت سمية الخشاب، في أغسطس الماضي، صورة لها عبر حسابها على تطبيق إنستجرام، ظهرت فيها وهي ترتدي زي الزفاف المغربي، حيث ارتدت القفطان وهي جالسة داخل الهودج، تماشيًا مع كواليس العُرس المغربي.
وتباينت الردود على صورة سمية الخشاب التي نشرتها، حيث سألها أحد المتابعين حول زواجها من رجل مغربي، فيما علق آخر على صورتها، قائلًا: «ألف هنية و هنية يا لالا العروسة .. واتاك اللبس المغربي التقليدي .. ما شاء الله» في الوقت الذي لم ترد فيه «الخشاب» على تلك الشائعات.
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