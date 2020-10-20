نبيل الحلفاوي يهنئ محمد يوسف على توليه تدريب فريق البنك الأهلي

وتعاقد البنك الأهلي مع محمد يوسف كمدير فني للفريق الأول لمدة موسمين، رفقة عادل مصطفى مدربا عاما ، طارق سليمان مدربا لحراس المرمى بعد الصعود للدورى الممتاز، وذلك خلفا لـ عيد مرازيق.
وينتظر نبيل الحلفاوى، عرض مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، والذى تم تأجيل عرضه إلى رمضان 2021.
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