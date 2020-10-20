نبيل الحلفاوي يهنئ محمد يوسف على توليه تدريب فريق البنك الأهلي

هنأ الفنان نبيل الحلفاوي، محمد يوسف لاعب النادي الاهلي السابق، على توليه تدريب فريق البنك الأهلي بعد الصعود للمرة الأولى في تاريخه إلى الدوري الممتاز.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر "‏‎‎بالتوفيق يا كابتن.. ومبروك لنادي البنك الأهلي الاتفاق مع مدير فني كفء ومخلص وله تاريخه المشرف".

وتعاقد البنك الأهلي مع محمد يوسف كمدير فني للفريق الأول لمدة موسمين، رفقة عادل مصطفى مدربا عاما ، طارق سليمان مدربا لحراس المرمى بعد الصعود للدورى الممتاز، وذلك خلفا لـ عيد مرازيق.

وينتظر نبيل الحلفاوى، عرض مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، والذى تم تأجيل عرضه إلى رمضان 2021.