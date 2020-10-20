فى ذكرى ميلادها .. أرقام غير متوقعة فى حياة ليلى فوزى

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة ليلى فوزى ، التى لقبت بفرجينيا جميلة الجميلات بعد تقديمها فيلم "الناصر صلاح الدين" وتعد احدى النجمات التى قدمت العديد من الاعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

وفى التقرير التالى نرصد بعض الارقام التى تلخص حياة الفنانة الراحلة ليلى فوزى...

توفيت ليلى فوزى عن 80 عاما وذلك فى عام 2005 بمستشفى دار الفؤاد بعد تعرضها لازمة صحية شديدة.

وتزوجت ليلى فوزى 3 مرات الاولى من المطرب عزيز عثمان، والثانية من الفنان أنور وجدي، والثالثة من الإذاعي، جلال معوض ولم تنجب من زيجاتها الثلاث.

تعد ليلى فوزى الابنة الثالثة بين اشقائها الأربعة وارتبطت صفة "البورجوازية" بالأسرة التي عاشت في رغد بسبب انتعاش تجارة رب الأسرة، وتلقت تعليمها في مدارس أجنبية.

3 سنوات عاشتها ليلى فوزى حزنا على رحيل رفيق دربها وحبيبها وزوجها أنور وجدى.

بلغ الرصيد الفني للفنانة ليلى فوزى حوالى 85 فيلمًا سينمائيًا و40 مسلسلًا تليفزيونيًا، وكان من أواخر أدوارها السينمائية دورها المميز الصامت في فيلم "ضربة شمس" من بطولتها، ونور الشريف، ونورا في 1979، و"الملائكة" في 1983 من إخراج التونسي، رضا الباهي، حيث توقفت تمامًا بعد ظهور ما يسمى بأفلام المقاولات.

4 أفلام للفنانة ليلى فوزى دخلت ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد وهم "رصاصة في القلب، الناصر صلاح الدين، الجبل، إسكندرية ليه".