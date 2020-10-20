برومو فيلم Monster Hunter يقترب من 5 ملايين مشاهدة .. فيديو

حقق البرومو الرسمى الاول الذى طرحته الشركة المنتجة لفيلم Monster Hunter، مشاهدات وصلت الي 4,420,376 مليون مشاهدة وذلك تمهيدا لعرضه فى ابريل المقبل.

وتم طرح التريلر بعد سلسلة من التأجيلات للفيلم ، التي توالت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والذي أثر على تواريخ عرض الكثير من الأعمال السينمائية.

ووصلت تكلفة الفيلم الى 50 مليون دولار تقريبا وهو العمل الذى يحكى عن لعبة التى تحمل اسم الفيلم والتى شهدت حالة من الجدل الواسع عبر العالم.