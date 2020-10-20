برومو فيلم Monster Hunter يقترب من 5 ملايين مشاهدة .. فيديو

حقق البرومو الرسمى الاول الذى طرحته الشركة المنتجة لفيلم Monster Hunter، مشاهدات وصلت الي 4,420,376 مليون مشاهدة وذلك تمهيدا لعرضه فى ابريل المقبل.
وتم طرح التريلر بعد سلسلة من التأجيلات للفيلم ، التي توالت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والذي أثر على تواريخ عرض الكثير من الأعمال السينمائية.
ووصلت تكلفة الفيلم الى 50 مليون دولار تقريبا وهو العمل الذى يحكى عن لعبة التى تحمل اسم الفيلم والتى شهدت حالة من الجدل الواسع عبر العالم.
الفيلم الجديد خيالي ومن إخراج بول دبليو إس أندرسون،ويعتمد بشكل كبير على سلسلة ألعاب الفيديو التي تحمل نفس الاسم، ويتم إنتاجه بواسطة Impact Pictures و Constantin Film.
وتم إطلاق لعبة Monster Hunter في يناير 2018 وحققت أعلى المبيعات حيث وصلت عائداتها إلى حوالى 7.9 مليون نسخة حتي مارس الماضى.
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