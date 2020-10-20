فى عيد ميلادها.. العمر الحقيقى لـ سمية الخشاب وسر طلاقها من أحمد سعد

وتعيش حاليا سمية الخشاب، حالة من الاستقرار الفنى بعد أزمتها الأخيرة بعد زواجها وطلاقها من المطرب أحمد سعد، والتى كانت حديث الرأى العام خاصة أنها تعرضت إلى العديد من المصاعب.
وقالت الفنانة سمية الخشاب، إن سبب طلاقها من الفنان أحمد سعد هو محاولة قتلها وتسببه في عاهة مستديمة لها، مضيفة: "أحمد سعد كان عنده ظروف مينفعش أقولها وكان بيخرج عن وعيه وحاول يقتلني ويضربني وخلاني أفقد الطحال من الضرب ومرفعتش عليه قضية ولا وسجنته سبع سنين".
وأوضحت "الخشاب" فى لقاء لها مع برنامج شيخ الحارة على قناة القاهرة والناس، أن ما قاله أحمد سعد عن سبب الطلاق كذب وافتراء وهدفه أن يجعلها تخسر جمهورها قائلة: "كان هدفه يخسرني جمهوري ويبوظ شكلي قدام الناس".
وكان أحمد سعد أعلن في البرنامج ذاته في حلقة سابقة أن سبب طلاقه لسمية الخشاب هو سرقة أمواله واستغلاله عبر "الاستيلاء" على أمواله التي جمعها لشراء بيت جديد.
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