كانت مولعة بالإنشاد الدينى.. أم كلثوم شخصية مهرجان سماع فى دورته الـ 13

اختار مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية ، الفنانة أم كلثوم لتكون شخصية المهرجان فى دورته الـ13 التى تنطلق يوم 22 أكتوبر، وتستمر حتى 29 من نفس الشهر، وجاء اختيار كوكب الشرق لكونها من أهم الفنانات المؤثرات فى تاريخ الفن المصرى والعربى، بل إنها تعتبر هرما رابعا كان وما زال صامدا، متحديا كافة التغيرات الثقافية عبر العصور.
وأوضح رئيس المهرجان الفنان والمخرج انتصار عبد الفتاح، أن كوكب الشرق بدأت مؤدية للأغانى فى الأعراس ومنشدة للآيات القرآنية فى المناسبات، وهى فى عمر السابعة من عمرها، فكانت مولعة بالإنشاد الدينى، وغنت الكثير من الأغانى فى مدح الرسول "يا رسول الله خذ بيدى" و"إلى عرفات" و"حديث الروح" و"الثلاثية المقدسة" و"عرفت الهوى مذ عرفت هواك"، وغيرها من الأغانى فى حب الله ورسوله، وأيضا فى حب الوطن مثل: "على باب مصر" و"مصر التى فى خاطرى" و"مصر تتحدث عن نفسها".
يذكر أن مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية يهدف إلى إتاحة الفرصة للتعرف على فنون وثقافات الشعوب المختلفة لفن السماع والتراث الدينى بأشكاله المختلفة فى العالم أجمع، لتؤكد جوهر الأديان.
وضيف شرف المهرجان دولة لبنان، ويشارك فى دورة هذا العام 20 فرقة مصرية وفرق أخرى من مختلف دول العالم مقيمة فى مصر، منها روسيا وأرمينيا واليونان وإندونيسيا ولبنان والصين والسودان وجنوب السودان وفلسطين ومصر، ومشاركة خاصة لفرق سورية مقيمة فى بلدها الثانى مصر.
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