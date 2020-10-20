تيم حسن يعلن مفاجآت بالجملة قبل عرض "الهيبة- الرد"..جزء خامس وفيلم عن قصة المسلسل

تيم حسن كشف عدة مفاجآت حول الأجزاء الجديدة من مسلسله "الهيبة"، وأعلن عن الجزء الخامس من المسلسل قبل أيام من عرض الجزء الرابع "الهيبة- الرد".

تيم حسن يقدم جزء خامس وفيلم عن "الهيبة"

وكشف المنتج صادق الصباح في تصريحات له لـ CNN عن اتفاقه مع الفنان تيم حسن على تقديم جزء خامس من مسلسل "الهيبة"، وذلك قبل أيام من استعدادهم لعرض الجزء الرابع من المسلسل، وقال إن الأحداث تطورت بشكل كبير في الحلقات الأخيرة من الجزء الرابع "الهيبة- الرد"، وهو ما جعل الإحداث مفتوحة وتحتاج لأحداث مكملة في جزء خامس.

وأضاف صادق الصباح أنهم شعروا إنه من واجبهم أن ينتجوا جزء خامس للمسلسل لتكملة رحلة شخصية "جبل"، والتي سيحدث لها تطورات سياسية، وأكد إنهم اتفقوا أيضاً على أن يكون الجزء الخامس هو الأخير في العمل، وقال إنه لم يحسم أيضاً موعد عرض وتصوير الجزء الخامس لأنه مازال في مرحلة التأليف والتجهيز.

مفاجأة جديدة في مسلسل "الهيبة"

وكشف منتج مسلسل "الهيبة" عن مفاجأة كبيرة باتفاقه أيضاً مع تيم حسن على تقديم فيلم سينمائي يلخص قصة وأحداث مسلسل "الهيبة" منذ بدايته، ولكنه لم يستقر على تفاصيل الفيلم بعد، والذي يرغب أن يكون في مستوى فني وتقني عالي بجانب المستوى الجماهيري المتوقع له، وتحدث صادق الصباح عن الصعوبات التي واجهوها بسبب التصوير في وقت كورونا، وعن عرضهم المسلسل لأول مرة خارج موسم رمضان وتوقع ان يحقق العمل نجاحاً رغم خروجه من الموسم.

بدء العد التنازلي لعرض "الهيبة- الرد".

وكان الفنان تيم حسن قد نشر أول برومو لمسلسل "الهيبة- الرد" قبل عرضه في بداية شهر نوفمبر المقبل، والمقرر أن يعرض على عدة شاشات في وقت واحد ومنها منصة شاهد وقنوات mbc4 وmtv lebanon وArt ورؤيا والسومرية، ويشارك في بطولته بجانب تيم حسن كل من ديمة قندلفت وعادل كرم ومن إخراج سامر البرقاوي وتأليف ورشة عمل يُشرف عليها الكاتب فؤاد حميرة.

وكشف برومو الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة" عن العديد من الأحداث المشوقة والصراعات التي تجمع تيم حسن مع الفنان عادل كرم، بالإضافة إلى المواقف المؤثرة التي يتعرض لها هو وأسرته، وبداية علاقته بـ ديمة قندلفت، بجانب الكشف عن العديد من المشاهد الاكشن الصعبة التي يقوم بها خلال الأحداث.