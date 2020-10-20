فيديو جيسي عبدو تبكي وتتذكر تفاصيل وفاة والدها وهكذا تجاوزت فاجعتها

جيسي عبدو، النجمة اللبنانية حلت ضيفة على برنامج "علمتني الحياة" على قناة mbc، وحكت تفاصيل يوم وفاة والدها في شهر مايو الماضي، والصدمة التي تلقتها بعد وفاته في حريق منزلهما، وكشفت للجمهور طريقتها في تجاوز فترة الحزن وعودتها لحياتها بعد فاجعتها الكبيرة.

جيسي عبدو تبكي وترد على الانتقادات بعد وفاة والدها

وقالت جيسي عبدو في البرنامج إن والدها الراحل كان مشجع دائم لها في مسيرتها الفنية، ويسدي لها النصائح دايماً منذ بدايتها كممثلة في أدوار صغيرة إلى أن أصبحت ممثلة محترفة وتشارك في أعمال كبيرة، وقالت إنه كان يقيم أدائها في كل ظهور لها رغم أدوارها الصغيرة، وقالت إنها شعرت باقتراب حدوث مصيبة ما في بيروت خلال فترة غلق المطارات وتواجدها في الإمارات لتصوير إحدى الأعمال.

جيسي عبدو تحكي تفاصيل وفاة والدها

وأضافت جيسي عبدو إنها لم تكن تتوقع ان تكون تلك المصيبة تخصها وستكون في وفاة والدها في حريق منزلهما، وقالت إنها لم ترى والدها قبل وفاته بشهور بسبب انشغالها في عملها، إلى أن رأت صور المنزل على السوشيال ميديا، وهاتفت ماغي بو غصن للاطمئنان على والدها وأبنها والمنزل، وعرفت بعدها بوفاة والدها والذي كان بمثابة فاجعة وصدمة كبيرة لها.

وأشارت جيسي عبدو إلى انها شعرت بالاختناق في تلك الفترة خاصة بعدما رأت المنزل بعد تعرضه للاحتراق والتدمير، وقالت إنه لم يتبقى من المنزل سوى كرسي والدها وقميصه، وحكت جيسي عبدو طريقتها في تجاوز حزنها ولم تتمالك دموعها أثناء الحديث، وقالت إنها رغبت في البداية في ترك المنزل وعدم الإقامة به، ولكنها تذكرت والدها وكيف كان يحب المنزل ويقيم به، لذلك قررت ترميمه وإعادته كما هو، وتذكرت نصائحه لها ووصيته لها بالعمل على تحقيق أحلامها، لذلك قررت تجاوز حزنها والعودة إلى عملها لكي ترضي والدها الراحل.

جيسي عبدو: هذا ما تعلمته من صدمة وفاة والدي

وقالت جيسي عبدو إنها بدأت رحلة تجاوز صدمتها وحزنها بالتواجد على السوشيال ميديا بعد غياب، ونشرت صورة لها إلا انها فوجئت بأكبر قدر من الانتقادات التي تعرضت له في حياتها، وكذلك قدر كبير من الحقد والتعليقات السلبية من بعض المتابعين، والذين اتهموها بعدم الحزن على والدها، وقالت إنها تتذكر هذه التعليقات جيداً، وعبرت عن اندهاشها من مزايدة البعض عليها في فاجعتها، وقالت إنها تعلمت في تلك المرحلة هو عدم السماح لأحد بالتدخل في حزنها، وكذلك تعلمت العناية بأسرتها والاستمتاع بالتواجد معهم لأنه لا توجد نعمة تدوم للأبد.