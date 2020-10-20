فيديو أحلام تشوق الجمهور للديو المنتظر مع ريدوان "حلوة الحياة" بأول مقطع من الأغنية

أحلام تغني مع الموزع والمغني العالمي ريدوان في أغنية جديدة، كشفت عن بعض تفاصيلها للجمهور وكذلك شوقتهم بعرض مقطع من الأغنية قبل طرحها قريباً.

تفاصيل الدويتو المنتظر بين أحلام والموزع العالمي ريدوان

وكشف الموزع حسام كامل، تفاصيل جديدة عن الأغنية التي ستجمع أحلام وريدوان قريباً بعنوان "حلوة الحياة"، خلال تصريحات له لبرنامج "إي تي بالعربي"، ونشر مقطعاً من موسيقى الأغنية والتي ستدمج بين عدة ألوان موسيقية مثل الشرقي والغربي والهندي والإيقاعات اللاتينية وغيرها، وهي من ألحان الفنان فايز السعيد، والذي قال إن الأغنية يتبقى لها لمسات أخيرة قليلة فقط قبل عرضها قريباً.

أحلام تنشر المقطع الأول من أغنيتها مع ريدوان

وتغني أحلام في أغنيتها الجديدة مع ريدوان باللغة العربية، ويشاركها ريدوان الغناء باللغة الإنجليزية، وكان الثنائي قد أعلنا تقديمهما دويتو جديد بعد مشاركتهما في أوبريت "صناع الأمل" العام الماضي، واستقرا على الفكرة وتنفيذها في الصيف الماضي، ومن المتوقع أن تصور الأغنية على طريقة الفيديو كليب لطرحها قبل نهاية العام الجاري.

أحلام تقلق الجمهور على الحالة الصحية لزوجها

وكانت أحلام قد أقلقت الجمهور أمس بعد كشفها عن إجراء زوجها مبارك الهاجري لعملية جراحية عاجلة، ولم تكشف تفاصيلها، واكتفت بالدعاء له ونشر تدوينة مؤثرة بسبب عدم تواجدها معه في تلك الفترة، وقالت:" يا لومي فيك يا بو محمد الغالي حبيبي ألف سلامة عليك وما تشوف شر وجعل ما جاك تكفير يارب... ويارب تطلع من المستشفى قريب وسامحني وحللني اني بعيدة عنك وما اقدر اجي عندك واشيلك مثل ما انت دايم شايلني لا خلاني الله منك ابوي وحبيبي وصديقي واخوي وقطعة من قلبي".

أحلام تشوق الجمهور لألبومها الجديد

وشوقت أحلام الجمهور في الفترة الأخيرة لألبومها الجديد والذي انتهت من معظم أغانيه، ومن المتوقع ان تكون أغنيتها مع ريدوان ضمن أغاني الألبوم المنتظر، والذي روجت له في الفترة الأخيرة من خلال هاشتاق بعنوان "ألبوم أحلام"، والذي كشفت به عدة تفاصيل عن الألبوم ولكنها لم تحسم بعد موعد طرحه، واحتفلت أيضاً مؤخراً بمرور 25 عام على صدور أول ألبوماتها "مثير" عام 1995، ونشرت صورة البوستر وكليب الأغنية واستعادت ذكرياتها معه بمشاركة الجمهور.