صورة إلهام الفضالة بالعكاز في أول ظهور بعد خضوعها لعملية جراحية وهذه تفاصيلها

إلهام الفضالة أقلقت الجمهور اليوم بعد خضوعها لعملية جراحية، ونشرت صوراً لها من داخل المستشفى وبعد مغادرتها، وكشفت عن تفاصيل العملية الجراحية التي خضعت لها.

إلهام الفضالة تكشف تفاصيل حالتها الصحية

ونشرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة صوراً لها داخل المستشفى، وأقلقت الجمهور بعدما كشفت عن خضوعها لعملية جراحية في الركبة، وكشفت تفاصيل العملية عبر حسابها بسنا بشات وقالت:" عملية صغيرة لركبتي الحمد لله، خلصت من أخذهم للخلايا الجذعية من دهوني وحطوها بالجهاز لفرز الخلايا عن الدهون.. وتالي يغزونها بركبتي ويا رب".

إلهام الفضالة بالعكاز بعد عمليتها الجراحية

وطمأنت الفنانة إلهام الفضالة الجمهور بعد كشفها عن خضوعها للعملية الجراحية، ونشرت صورة جديدة وظهرت بها وهي تمسك بالعكاز بعد مغادرة المستشفى، وكشفت عن نصائح الأطباء لها بعد العملية وقالت:" خلصت العملية الحمد لله.. سهالات، ويا رب تتحسن الحالة وتطلع النتيجة ممتازة.. قالي ريحها الحين لمدة 3 ساعات وبعدين مارسي حياتج طبيعية لكن لا تعبين الركبة أول جم أسبوع وإن شاء الله خير يا رب".

وانهالت الرسائل على إلهام الفضالة من جمهورها الذي تمنى لها الشفاء العاجل بعد العملية الجراحية، وطالبوها بطمأنتهم على تطورات حالتها الصحية بعد مغادرتها المستشفى.

إلهام الفضالة تستعد لرمضان 2021

وعلى الجانب الفني، تستعد إلهام الفضالة لبدء تصوير مسلسلها الجديد "أمينة حاف" الذي ستشارك به في موسم دراما رمضان 2021، وكشفت أنها ستؤدي دور سيدة مستفزة تدعى "أمينة"، وتمر بمواقف عديدة في حياتها خلال بداية العمل وتنتقل من حالة إلى حالة حتى تصبح "زوجة رابعة" وتدخل في مشاحنات وخلافات مع الزوجات الثلاثة، وكشفت إلهام أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على النجمات اللاتي سيجسدن دور الزوجات الأخريات، وأكدت مشاركة الفنان الكويتي شهاب جوهر.

وكانت آخر أعمال الفنانة إلهام الفضالة في مسلسل "الكون في كفة" في شهر رمضان الماضي، وشاركها في بطولته كل من محمود بوشهري وعبد الله بهمن وشهد سليمان ومرام البلوشي وغيرهم، والعمل من تأليف علي دوحان، وإخراج سائد بشير الهواري.