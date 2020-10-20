حفيد محمود ياسين يرثيه برسالة مؤثرة وصورة نادرة:"يارب أكون قد إسمك"

حفيد محمود ياسين ودع جده الراحل بكلمات مؤثرة، ونشر صور نادرة له مع جده وكذلك فيديو للفنان الراحل يكشف به عن إسم حفيده بعد استقباله والذي أطلق عليه "محمود ياسين" نسبة إليه.

حفيد محمود ياسين ينشر فيديو نادر لجده

ونشر محمود ياسين، حفيد الراحل محمود ياسين، فيديو للفنان الراحل يتحدث عن استقبال ابنه عمرو لحفيده "محمود ياسين"، والذي أطلق عليه هذا الإسم نسبه إليه، ونشر حفيد محمود ياسين صورة نادرة له مع جده، وودعه بكلمات مؤثرة، تمنى بها أن يصبح على قدر مكانة إسم جده إنسانياً وكل شيء.

وقال حفيد محمود ياسين في رسالته:" هيفضل شرف ليا طول حياتي إني شايل اسمك يا حبيبي و يا رب اكون قد اسم محمود ياسين كإنسان قبل أي حاجة تانية ربنا يرحمك يا حبيبي و ان شاء الله نتقابل تاني في الجنة"، ولاقت الصورة تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين، خاصة بسبب حالة الحزن الواضحة على حفيد محمود ياسين منذ وفاة جده الأسبوع الماضي.

رانيا محمود ياسين تتذكر والدها بصور نادرة

وشاركت أيضاً رانيا محمود ياسين الجمهور صور وفيديوهات نادرة لوالدها على حساباتها بمواقع التواصل، ووجهت عدة رسائل مؤثرة إلى والدها الراحل وقالت:" أبي وافتخر.. في جنات النعيم يا حبيبي روح وريحان.. بابي وحشتني اوي، الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة ونعيمها يا حبيبي يا رب ارزقه الجنة وجعله ممن قلت فيهم "ياليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين".

الحزن يخيم على أسرة الراحل محمود ياسين

وكانت الفنانة المعتزلة شهيرة، قد نشرت نعياً مؤثراً أيضاَ عبر حسابها بفيسبوك، بعد انتهاء عزاء محمود ياسين هذا الأسبوع، ونشرت صورة نادرة لها معه وقالت:" حبيبي وحبيبي وروحي، والحياة التي ذهبت بعيدا، كنت لي وكنت لي وكنت لي مهما شغلتك هموم الحياة وصعابها فانا الجزء الطاغي، ولما تعبت في السنين الماضية، كنت لك وكنت لك وكنت لك، وهذا ليس فضلا ولا واجب ولكنه الحب، والحب والحب لقلب إنسان بدرجة رجل استثنائي في كل شيء، في فنه في موهبته في نجوميته التي كانت تسحر القلوب، استثنائي في تواضعه في حنانه في أبوته لأولاده وعطائه اللا محدود للصغير قبل الكبير".

وتابعت:" علمني حاجة أغلبنا يعتبرها ثقيلة علي قلبه وهي ثقافة الاعتذار عندما أخطئ اعتذر لأن الاعتذار قوة وكرامة وليس العكس، وكان دايما لأقل شيء يقول آسف أقوله علي أيه يا حبيبي مش مستهله، وانا لما اغلط أقوله انا آسفة يرد يقول العفو العفو، يا حبيبي ايه الأدب ده، ايه الأخلاق دي هقول أيه ولا أيه، صلاة الجنازة المهيبة التي حضرها المئات والمئات برغم ظروف الكورونا خير دليل علي حب المولي لك".