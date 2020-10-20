بعد انتهاء خلافهما..عمر كمال لـ باسم سمرة: هاغني في مسلسلك اللي جاي

شارك المطرب عمر كمال مقطع فيديو له مع باسم سمرة بعد الخلاف الذي نشب بينهما وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق عمر كمال على الفيديو قائلا:"الأستاذ باسم سمرة أنا بحبه جدا وهو أخويا الكبير ومفيش أي خلافات ما بينا ومسلسلك اللي جاي أنا هغني فيه»، و رد باسم عيه مازحا: ببلاش.

وكان باسم سمرة قد وجه حديثه للإعلامي وائل الإبراشي مؤخرا،قائلا :"يا استاذ وائل خف علينا شويه "

وكتب عمر كمال علي الفيديو قائلا :" الصلح خير.. الفنان باسم سمرة والفنان عمر كمال"

وكان المطرب عمر كمال، قد كشف مؤخرا عن واقعة الاشتباك التى حدثت بينه وبين الفنان باسم سمرة، موضحًا أنه كان عيد ميلاد يشهد حضورا كبيرا من الفنانين والممثلين وبعض المخرجين.

وأضاف "كمال" خلال اتصال ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه عندما صعد إلى المسرح من أجل الغناء قام بتقديم التحية لكافة النجوم المشهورة، ونظرًا لوجود الفنان باسم سمرة فى الصف الخلفى لم يشاهده، وتابع:"مشفتهوش وواحد جه قال لى وجه التحية للفنان باسم سمرة لأنه بيشتم ..وسعد الصغير قال لى وقف المزيكا وقدم له التحية وبالفعل فعلت ذلك".

وأشار عمر كمال، إلى أنه رغم تقديم التحية للفنان باسم سمرة بعد إيقاف المزيكا،إلا أنه جاء أسفل المسرح وهو غاضب، وتابع:"جه عند المسرح وقال ليا انزل .. وأنا مش عاوز اقلب عليه وشى قدام الناس ..أنا زعلان عليه لأنه فنان كبير ".