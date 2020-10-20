مريم أوزرلى تحصد جائزة أفضل ممثلة بنيويورك عن فيلمها الأخير

نشرت النجمة التركية مريم أوزرلى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام عدة صور لها من أحد أفلامها.

وعلقت مريم معلنة عن فوزها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان نيويورك السينمائي، وقالت: "جائزة أفضل ممثلة لأدائي في HIVE شكرا جزيلا تهانينا للفريق بأكمله على كل الجوائز التي حصلنا عليها! شكرا لهيئة المحلفين وأيضًا شكر على دعمهم أثناء التصوير عندما يتعلق الأمر بتمثيل دوري بأفضل طريقة ممكنة ❤️ ... شكرًا لك! # بيستكتريس # سعيد # شكرا # جائزة # مهرجان # نيو يورك # أمريكا".

يذكر أن النجمة التركية مريم اوزرلي تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب إعلان حملها للمرة الثانية بدون زواج ، بعد إنجاب طفلتها الاولى مريم من رجل أعمال تركي من علاقة عاطفية.

وهاجمت مريم اوزرلي الشهيرة في الوطن العربي بـ السلطانة هيام، الأشخاص الذين انتقدوها مشيرة إلى أنها ترفض التدخل في حياتها الشخصية.

كما كشفت مريم اوزرلي بحسب الصحف التركية ان والد طفلها الثاني امريكي الجنسية ولم تكشف عن ديانته أو هويته.

ولدت مريم لأب تركي من مدينة أورفا التركية، وأم ألمانية، ولديها شقيقان أكبر منها سنًا بجانب أخت كبرى أيضًا.