الممثل الأمريكي جيف بريدجز يعلن عن إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية

أعلن جيف بريدجز الممثل الأمريكي الحائز جائزة الأوسكار عام 2010، تشخيصه بسرطان الغدد الليمفاوية.

وكشف بريدجز (70 عاما) عن إصابته بالمرض في بيان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الاثنين مستخدما أسلوب The Dude، الشخصية التي لعب دورها في الفيلم الشهير The Big Lebowski.

وقال بريدجز إنه يعلم أن المرض خطير، مشيرا إلى أنه بدأ العلاج وأن التوقعات مطمئنة.

وأعرب بريدجز عن امتنانه لعائلته وأصدقائه وفريقه الطبي ووعد بإبقاء المعجبين على اطلاع حول تعافيه.

ويعرف سرطان الغدد الليمفاوية بأنه نوع من السرطان يبدأ في الجهاز الليمفاوي، وهو شبكة الجسم لمكافحة الأمراض التي تشمل العقد الليمفاوية والطحال والغدة الصعترية ونخاع العظام. والأنواع الرئيسية من سرطان الغدد الليمفاوية هي سرطان ليمفوما هودجكن وسرطان الغدد الليمفاوية غير هودجكن.

يذكر أن بريدجز ترشح لنيل جائزة الأوسكار سبع مرات وفاز بها عام 2010 عن تجسيده لدور عازف لموسيقى الريف الأمريكي في فيلم Crazy Heart (قلب مجنون).