فرقة ايزيس الشرق تعرض 5 ليال بالجمهورية وأوبرا الإسكندرية

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث أحدث عروضها الفنية تحت عنوان ايزيس الشرق تصميم وإخراج كريمة بدير وذلك علي مدار خمس أيام بالقاهرة والإسكندرية وذلك في الثامنة مساء الأربعاء، الخميس ،الجمعة علي مسرح الجمهورية ومساء الأحد والاثنين 25، 26 أكتوبر علي مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية.

يقدم العرض معالجة فنية جديدة للقصة الفرعونية الشهيرة ايزيس واوزويس ويتناول لقاء جب إله الأرض ونوت إلهة السماء وميلاد ايزيس واوزويس وست ونفتيس والصراع بين اوزوريس وأخيه ست، ويبرز إخلاص ايزيس لاوزويس ومحاولتها جمع أشلائه بعد اغتياله من خلال استعراض جوانب من فنون الحضارة الفرعونية ، أداء كل من ياسمين سمير - نادر جمال - محمد هلال - عبد الرحمن دسوقي - حبيبه إبراهيم - دنيا محمد - باسم مجدي - فاطمه الشبراوي - حسين رشاد وجميع أعضاء فرسان الشرق.

والأداء الصوتي بروح "إيزيس" للفنانة فاطمه محمد على، ملابس وديكور إهداء أنيس إسماعيل، أشعار محمد زناتي، موسيقي محمد مصطفى، إضاءة رضا إبراهيم .

