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يذكر أن النجمة التركية مريم اوزرلي تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب إعلان حملها للمرة الثانية بدون زواج ، بعد إنجاب طفلتها الاولى مريم من رجل أعمال تركي من علاقة عاطفية.
وهاجمت مريم اوزرلي الشهيرة في الوطن العربي بـ السلطانة هيام، الأشخاص الذين انتقدوها مشيرة إلى أنها ترفض التدخل في حياتها الشخصية.
كما كشفت مريم اوزرلي بحسب الصحف التركية ان والد طفلها الثاني امريكي الجنسية ولم تكشف عن ديانته أو هويته.
ولدت مريم لأب تركي من مدينة أورفا التركية، وأم ألمانية، ولديها شقيقان أكبر منها سنًا بجانب أخت كبرى أيضًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مريم أوزرلى تحصد جائزة أفضل ممثلة بنيويورك عن فيلمها الأخير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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