بفرشة رسم ولوحة.. توبا بويوكستون تخطف الأنظار عبر إنستجرام

نشرت الفنانة التركية توبا بويوكستون صورة جديدة لها، وذلك عبر خاصية الاستوري علي حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت توبا بويوكستون فى الصورة وهي ترسم لوحة معها فرشة رسم وترتدي بلوڤر باللون الأصفر مما جعل إطلالتها ساحرة وجذابة.

وعلقت توبا باللغة التركية قائلة: " صباح الخير.. الاستمرار في العمل" .

من المعروف أن "توبا" انفصلت عن زوجها السابق أونور صايلاك في 2017، بعد زواج دام 6 سنوات، أثمر عن إنجاب التوأم توبراك ومايا، وهي تعيش حاليا قصة حب مع رجل الأعمال أوموت أفيرغن.

واشتهرت توبا بويوكستون في الوطن العربي بعدد من الأعمال منها "عاصي وبائعة الورد وسنوات الضياع".