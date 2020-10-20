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جويل ماردينيان تصطاد أكثر من 30 سمكة بالمالديف ..شاهد

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شاركت الإعلامية جويل مردينيان صورة جديدة  مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت جويل مادرينيان فى الصورة بإطلالة جذابة مرتدية بلوزة هاف ستوماك وشورت قصير وهى تصطاد الأسماك  .

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وعلقت جويل ماردينيان:"أفضل صيد سمك  رحلة من أي وقت مضى  لقد اصطادنا أكثر من 30 سمكة وشيعة لسعة وسمكة القرش لقد كان أمرًا لا يصدق بجزر المالديف".

جويل ماردينيان مذيعة لبنانية تقدم برنامج "جويل" على قناة أم بي سي، وكانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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