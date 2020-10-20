بسبب مقطع فيديو.. لورديانة تتصدر محرك البحث جوجل

تصدرت الراقصة لورديانة محرك البحث جوجل بعد أن نشرت تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بعد حالة الجدل التي أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية وتحديدًا بعد رقصتها في مركز تجميل على أغنية "اخواتي" وهو الفيديو الذي أثار جدلا على السوشيال ميديا.

وقالت لورديانة: "نمت صحيت لقيت السوشيال ميديا مقلوبه بجد هو الموضوع يستاهل كل ده ؟" ليعد ذلك أول تعليق لها بعد الضجة التي أثيرت حولها وتصدرها التريند.

أثارت الراقصة البرازيلية لورديانا حالة من الجدل الواسع فور انتشار مقطع فيديو لها في مركز تجميل وهى ترقص على أنغام أغنية "اخواتي" للمطرب الشعبي شحتة كاريكا، بعد أن أنهت جلسة عناية بشعرها وكانت سعيدة بالنتيجة، فقامت بالرقص على الأغنية ولكن بعد دقائق من نشر المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت حديث منصات التواصل الاجتماعي.