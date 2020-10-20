منة فضالي تنشر صورا من كواليس مسلسلها الجديد

نشرت الفنانة منة فضالي مجموعه من الصور لها من كواليس مسلسلها الجديد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر .

وكتبت منة فضالي علي الصور: " بسم الله توكلنا علي الله مسلسل هي إخراج الأستاذ محمد النقلي تاليف احمد صبحي بطوله النجوم وفاء عامر و دينا و منذر ريحانه ايتن عامر هاجر الشرنوبي و منه فضالي " .

وتزينت منة فضالي بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات العصرية و المتناسقة مع فستانها مما منحها إطلالة متكاملة جمعت بين الأناقة و البساطة وعدم المبالغة.

يذكر أن منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".

العمل بطولة الفنانين عزت العلايلي وصلاح عبد الله وبوسى وميرڤت أمين، بالإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز، وريم البارودى، وميريهان حسين، ومحمد نجاتى، ونضال الشافعى، وسيمون.

وفي سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين