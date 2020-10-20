ميس حمدان تحذف فيديوهات جريئة لها بعد الهجوم عليها

حذفت الفنانة ميس حمدان، الفيديو الذى نشرته أمس الاثنين عبر حسابها على إنستجرام، بعد الهجوم الحاد عليها وظهرت بعد أن قامت بتركيب وجهها على مجموعة من الفيديوهات الجريئة.

وعلقت قائلة: "إيه الضحك دا ياجدعان".

وتعرضت ميس حمدان لهجوم شديد من جمهورها بسبب جرأة هذه الفيديوهات، وجاءت التعليقات كالتالي: "اول مره اشوف واحده تركب لنفسها صور فاضحه لا ومبسوطه الجهر بالمعصيه ربنا يهديكي ويهدينا" _ "هو فين الضحك ده".

