ميرنا نور الدين تتصدر محرك البحث على جوجل

وأعلنت ميرنا نور الدين، في تصريحاتها للبرنامج، أنها ستركز في الفترة المقبلة في مجال السينما، وتتمنى تقديم أدوار جديدة لم تقدمها قبل ذلك.
وتابعت ميرنا نور الدين أن بدايتها الحقيقية كانت مسلسل "فوق السحاب" والتي قدمت من خلاله دور سمكة وكان شهادة ميلادها في الفن، وكان من أصعب الأدوار التي قدمتها.
يذكر أن ميرنا نور الدين من تصوير الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، والعمل من بطولة هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كرارة، وتأليف ماريان هانى، ونهال سماحة، وإخراج مصطفى أبو سيف.
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