علي ربيع يداعب كرم جابر بطريقته العفوية.. شاهد

نشر الفنان علي ربيع عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو جديد له. وعلق علي ربيع قائلا: "واحده بروليه كده يا كابتن كرم امال فين الميدليا اقسم بالله كان سايبني وانا الي بعمل الحركه وظهري اتقطم ما شاء الله عليك يا بطل العالم". اقرأ أيضًا: مسرحية "صباحية مباركة" من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصر الدين، وغيرهم، وهي من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة "ورك شوب" للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبد الباقي.

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