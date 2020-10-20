قال سعد متولى المستشار القانونى لنقابة المهن الموسيقية إنه يجرى حاليا اختبارات الأصوات الجديدة المتقدمة للنقابة ويشارك في الاختبارات عدد من مطربى المهرجانات. وقال متولى فى تصريح خاص لصدى البلد، إن النقابة حتى الآن قررت منع خوض حمو بيكا مطرب المهرجانات الاختبارات الحالية نظرا لما بدر منه منذ فترة قصيرة تجاه نقابة الموسيقيين وتحديدا واقعة هجومه على مقر النقابة. وأضاف متولى، أن منع حمو بيكا من المشاركة فى الاختبارات الحالية ليس بالقرار النهائى ولكن ربما تتغير الامور فى الفترة المقبلة. واما بالنسبة للفنان حسن شاكوش وعمر كمال ومشاركتهما فى اختبارات اليوم أوضح متولى قائلا : ليس هناك ما يعوق خوض حسن شاكوش وعمر كمال الاختبارات الحالية والتى تقام اليوم. يذكر ان تجرى حاليا اختبارات نقابة المهن الموسيقية لاختيار الاصوات الانسب والتى يتم عرضها على لجنة متخصصة من المطربين والمبدعين التى تحكم على الأصوات المشاركة. وكان الفنان حمو بيكا قد دخل فى خلاف حاد مع الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين خاصة بعد اقتحامه مقر نقابة المهن الموسيقية وذلك بعد ان قرار منعه من الغناء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الموسيقيين تمنع حمو بيكا من اختباراتها وتفتح الباب لـ عمر كمال وشاكوش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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