زي القمر.. بدرية طلبة تفاجئ متابعها في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة بدرية طلبة مجموعه من الصور عبر حسابها الشخصي "إ
وظهرت بدرية طلبه في الصور وهي ترتدي مجموعه من الدريسات، وحازت علي اعجاب الكثير من متابعيها.
وجاءت التعليقات كالتالي : " ايه القمر دا " _ " قمر ما شاء الله " _ " تحفه الفساتين دي " .
وشارك فى بطولة العمل، كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.
وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه؛ ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.
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