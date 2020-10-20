تفاصيل أفلام مهرجان الجونة الرسمية خارج المسابقة

تتجه الانظار إلى ساحل البحر الأحمر بعد أيام لمتابعة فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والذي يعد أحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط.

يهدف "الجونة" إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، ويقدم مجموعة من أهم انتاجات العام خلال برنامج الإختيار الرسمي "خارج المسابقة"، نرصدها فى السطور التالية بالتفصيل:

وأيضا:

اِمْح التاريخ



جوستاف كيرفيرن، بينوا ديليبين | فرنسا | 2020 | الفرنسية، الإنجليزية | 110 د

تسيطر بقوة وسائل التواصل الاجتماعي على حياة مجموعة من الأشخاص يعيشون في ضاحية سكنية. تكافح سيدة من بينهم للحفاظ على احترام ابنها لها بعد تفشي أسرارها، وتقع شابة أخرى ضحية تنمر عبر الإنترنت، وتواجه ثالثة تحديات في تقييمات أوبر الخاصة بها. عبر سعيهم للحصول على مساعدة قراصنة الإنترنت المحترفين وبعض المحتالين، يشرعون في مقاومة هيمنة شركات تكنولوجيا الاتصال العملاقة. قد يكون مصير معركتهم الفشل منذ البداية، لكن محاولاتهم وعثراتهم في تلك الرحلة، تشكل مغامرة مثيرة للاهتمام.





إبراهيم

سمير قواسمي | فرنسا | 2020 | الفرنسية | 80 د

يعيشً المراهق الحالم إبراهيم في حي سكني يقع على أطراف باريس، مع والده أحمد الذي تجمعه به علاقة متوترة. بسبب تورطه بعملية سرقة فاشلة يضطر والده لدفع تعويضات مالية كبيرة إلى صاحب المتجر من أجل إطلاق سراحه. مواجهًا للتحديات، يقرر إبراهيم فعل كل ما بوسعه من أجل استعادة احترام والده له.

أب



سردان جولوبوفيتش | صربيا، فرنسا، ألمانيا، سلوفينيا، كرواتيا، البوسنة والهرسك | 2020 | الصربية | 120 د

في بلدة صربية صغيرة، يُجبر نيكولا على التخلي عن طفليه لمكتب الرعاية الاجتماعية بعد أن دفع الفقر واليأس زوجته إلى الانتحار. في البدء، كان إيداع الأطفال لدى أسرة حاضنة ترتيبًا مؤقتًا، حتى يتم تقييم مدى ملائمة بيت نيكولا لسكن الأطفال. بعدها يقرر مكتب الرعاية الاجتماعية عدم أهلية نيكولا الفقير جدًا لتوفير البيئة الملائمة لعيش أطفاله معه. يقوم الأب بتقديم شكوى إلى وزارة الشؤون الاجتماعية في بلجراد ضد المكتب، ويصمم على المشي سيرًا على الأقدام 300 كيلومتر إلى العاصمة، ليُظهر للسلطات أنه لا يتردد أبدًا عن فعل أي شيء من أجل أطفاله.





أمهات حقيقيات

ناعومي كاواسي | اليابان | 2020 | اليابانية | 139 د

يدور الفيلم المقتبسة أحداثه من رواية لميزوكي تسوجيموراـ حول ساتوكو، السيدة القادمة من الطبقة الوسطى والمتبنية لطفل، لحظة تلقيها مكالمة هاتفية من أمه البيولوجية هيكاري اليائسة، التي لا تريد أن تُغيّب كُليّا من حياة طفلها. عٌرض الفيلم ضمن قسم «عروض خاصة» في الدورة الـ45 لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي، كما اختير ضمن الاختيارات الرسمية لمهرجان كانّ السينمائي.





بداية

ديا كولومبيجاشفيلي | جورجيا، فرنسا | 2020 | الجورجية | 125 د

في قرية جورجية هادئة، تهاجم مجموعة من المتطرفين طائفة من شهود يهوه. يتزايد الصراع، وتواجه يانا، المبشرة الشابة المتزوجة من قائد المجمع، انهيارًا عصيبًا مُؤلمًا. يحصل زوجها على صور (فيديو) للهجوم، سجلتها كاميرات المراقبة، لكن وخلال بحثه عن العدالة تتوالد سلسلة من الأحداث، تجعل أسرته الصغيرة المعزولة تحت رحمة رجال الشرطة المحلية. أُدرج الفيلم ضمن الاختيارات الرسمية للدورة الـ73 لمهرجان كانّ السينمائي، وحصل على جائزة الصدفة الذهبية في الدورة الـ68 لمهرجان سان سباستيان السينمائي الدولي.





برلين ألكسندربلاتز

بُرهان قُرباني | ألمانيا، هولندا، فرنسا، كندا | 2020 | الإنجليزية، الألمانية | 183 د

يقسِم فرانسيس (30 عام)، بعد نجاحه في الهروب من غرب أفريقيا، بأنه سيصبح رجلًا صالحًا. في أوروبا التي وصلها هاربًا ينتهي به المطاف في برلين، وفيها يدرك فرانسيس مدى صعوبة الوفاء بالقَسم، وهو لاجئ لا يملك وثائق شخصية ولا جنسية أو تصريح عمل في ألمانيا. يتلقى عرضًا من رينولد الألماني المضطرب نفسيًا، المدمن لممارسة الجنس، لكسب المال بشكل سريع وغير قانوني. يقاوم فرانسيس في البداية الإغواء، ويبقى بعيدًا عن رينولد وأعماله المشبوهة، لكن لسوء الحظ، ينحدر فرانسيس في عالم برلين السفلي، وتخرج حياته عن السيطرة.





تيار سائد

جيا كوبولا | الولايات المتحدة الأمريكية | 2020 | الإنجليزية | 95 د

تعيش الشابة فرانكي في هوليوود بوليفارد، محاولة بصدق استكشاف ذاتها. تعرف جيدًا أنها تريد فعل أشياء ذات معنى، لكنها لا تعرف ما هي أو كيف يمكن فعلها. تشعر بأنها عالقة في عملها كنادلة مع صديقها الأقرب وحبيبها جايك، وتتساءل بحيرة عما يقدره الناس من أفعال في عصرنا الحالي. عندما تقابل السيد لينك الغامض، وتسمع خطبته المناهضة للرأسمالية، تراودها فكرة تحميلها على الإنترنت. يصبح الثلاثي بين ليلة وضحاها مشاهير إنترنت، ولكن هل سيُغيّر ذلك من أنماط حياتهم؟. عُرض الفيلم عالميًا لأول مرة في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.





جوزيب

أوريل | فرنسا، إسبانيا، بلجيكا | 2020 | الفرنسية، الإسبانية، الإنجليزية | 74 د

فبراير 1939: آلاف من الجمهوريين الإسبان يهربون من بطش الجنرال فرانكو إلى فرنسا. بَنَت الحكومة الفرنسية مُعتقلًا مؤقتًا لهم، وكانوا بالكاد يحصلون فيه على ما يسد رمقهم. في ذلك المعتقل السيئ، نشأت صداقة حقيقية غير متوقعة بين حارس درك فرنسي طيب وبين الرسام الإسباني المعتقل جوزيب بارتولي، وامتدت حتى بعد هروبه ووصوله إلى أمريكا اللاتينية. شارك «جوزيب» ضمن الاختيارات الرسمية للدورة الـ73 لمهرجان كان السينمائي.





دَورَة ثانية

توماس فِنتربيرج | الدنمارك | 2020 | الدنماركية | 110 د

طرح فيلسوف نرويجي ذات مرة فكرة جدلية مفادها أن الرجل يولد وفي دمه مستوى منخفض جدًا من الكحول، تقارب نسبته 0.5%. أبطال الفيلم الأربعة، جميعهم من معلمي المدارس الثانوية، يقررون اختبار تلك النظرية والعمل بها. لأن حياتهم الدنيوية كانت عبارة عن مجموعة لا متناهية من التفاهات، اعتقدوا أن هذا المشروع هو ما يحتاجون إليه حقًا، فقد قيل: لكون تشرشل كان على الدوام في حالة سُكر شديد انتصر في الحرب العالمية الثانية!. في البداية، أصبح الأربعة أكثر شجاعة وحيوية، وصار عملهم في المدرسة أكثر إثارة للاهتمام. لكن استمرارهم في تلك الحالة، يُظهر العواقب الوخيمة لأفعالهم.





زهر الربيع

سوزان ليندون | فرنسا | 2020 | الفرنسية | 73 د

سوزان مراهقة ضجرة من أقرانها. في طريقها اليومي إلى المدرسة، تعبر بجوار مسرح. هناك، تلتقي رجلًا أكبر منها، وتصبح مهووسة به. رغم فارق السن بينهما، يقعا في حب بعضهما البعض، لكن سوزان تخشى أن تضيع فترة مراهقتها، رغم أنها حاولت مرارًا الاستمتاع بها مع أقرانها.





سباعية: قصة هونج كونج

جوني تو، تسوي هارك، آن هوي، رينجو لام، باتريك تام، سامو هونج، يون وو بينج | هونج كونج، الصين | 2020 | الكانتونية | 111 د

سبعة من مخرجي هونج كونج المعروفين يستكشفون تاريخ المدينة من خلال رؤآهم الفنية الفريدة. يتناول الفيلم فترة تزيد عن 50 عامًا من تاريخ هونج كونج، بدءًا من الخمسينات حتى اليوم. يحكي كل مخرج قصة عن فترة زمنية محددة، مستعرضًا الإنجازات التي وصلت إليها صناعة السينما في هونج كونج خلالها. الفيلم بمثابة تحية لعهود صنعت سبعة مخرجين كما هم الآن.





سقوط

فيجو مورتِنسن | الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المملكة المتحدة، الدنمارك | 2020 | الإنجليزية، الإسبانية | 112 د

في باكورته الروائية يعاين المخرج فيجو مورتِنسن التباسات تكوين عائلة أمريكية، بتناقضاتها وانكساراتها في ظل وجود معزز لتسلط ذكوري، لا يرى فجاجة في سلوكه الأناني ولا في قسوة تعامله مع أفراد عائلته والمحيطين به. شخصية الأب العنيد التي صُورت في مرحلة متأخرة من حياته، وهو يعاني من فقدان ذاكرة حاد، يجبره على التأرجح بين زمنين: الماضي والحاضر، لم تخف حدتها رغم مرارة ذكريات الأبناء. الابن المثلي والأب يتواجهان في حركة استذكارية بين الزمنين، الماضي لا أحد يضع نهاية له سوى الموت.





الضربة الكبرى

إيمانويل كوركول | فرنسا | 2020 | الفرنسية | 107 د

إتيان ممثل عاطل معظم الأوقات رغم موهبته. يدير ورشة للمسرح في سجن فرنسي، حيث يقوم بجمع وتدريب سجناء مختلفين للمشاركة في مسرحية صامويل بيكيت الشهيرة «في انتظار جودو». يحصل إتيان على إذن للخروج بفرقته للعرض خارج أسوار السجن، الأمر الذي يفتح أمامه أبوابًا لتحقيق الذات. مع كل عرض يقوم به، يصل بفريقه إلى مستويات أعلى، وتتطور علاقته بهم كثيرًا. عرضهم الأخير في باريس قد يكون ضربتهم الأقوى على الإطلاق!.





غابة مأساوية

يولين أوليزولا | المكسيك، فرنسا | 2020 | الإسبانية، لغة المايا، الإنجليزية، الكريول | 96 د

عام 1920، في أعماق غابات المايا على الحدود المكسيكية البليزية، حيث ينعدم القانون وتكثر الأساطير. تلتقي مجموعة من عمال استخراج الصمغ المكسيكيين مع أجنيس الشابة البليزية الغامضة. يثير وجودها التوتر بين الرجال كما يحرك خيالاتهم ورغباتهم. يلاقي العمال، الذين يظنون أن حياتهم قد بدأت من جديد، مصيرهم المتمثل في مواجهة وحش زاتاباي الأسطوري في قلب الغابة. حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.





لا أبكي أبدًا

بيوتر دومالفيسكي | بولندا، أيرلندا | 2020 | البولندية، الإنجليزية | 100 د

ينبغي على الصبية أولا البالغة من العمر 17 عاما السفر إلى أيرلندا لإعادة جثمان والدها إلى بولندا بعد وفاته أثناء عمله في موقع بناء. لا تهتم أولا بوالدها، وإنما تريد أن تعرف إذا كان قد وفر المال للسيارة التي وعدها بها. تتعلم أولا من التعامل مع البيروقراطية الأجنبية بطريقتها الذكية، أن حلمها الأكبر لم يكن السيارة، وإنما التعرف على والدها.





ماتادوري المذعور

رودريجو سيبوليدا أورثوا | شيلي، الأرجنتين، المكسيك | 2020 | الإسبانية | 93 د

يحكي الفيلم - المبني على رواية الكاتب التشيلي الشهير بيدرو ليميبل «ماتادوري المذعور (الخائف)» - قصة عجوز مثلي ترانس- فيسيت (رجل مماثل للجنس الآخر في الأزياء)، معروف باسم «ملكة الزاوية». وسط اضطرابات تعم فترة حكم الديكتاتور التشيلي بينوشيه، في ثمانينات القرن المنصرم، يقع البطل في حب شاب ثوري مسلح يطلب منه إخفاء مستندات سرية خطيرة في بيته لها علاقة بالثورة ضد الجنرال. خلال تلك العملية المحفوفة بالمخاطر، تشهد تشيلي حدثًا انقلابيًا مهمًا في تاريخها، خلاله تتكشف قدرة البشر على تقديم التضحيات الكبيرة من أجل مَنْ يحبون.





وغدًا العالم بأكمله

جوليا فون هاينز | ألمانيا، فرنسا | 2020 | الألمانية | 111 د

تَنضَم طالبة القانون الثرية لويزا إلى مجموعة من نشطاء حركة أنتيفا (حركة الاحتجاج المناهضة للفاشية)، المجتمعة إرادتهم على وضع حد للصعود المتنامي للنازيين الجدد في جميع أنحاء ألمانيا. وصلت المجموعة إلى مفترق طرق: هل مكافحة الكراهية تبرر العنف؟.. بينما تكافح لويزا لفهم ما إذا كانت أفعالها مدفوعة بالولاءات الشخصية أم بمعتقداتها السياسية، كان يتوجب عليها وعلى المجموعة اتخاذ قرارات حاسمة لما ينبغي عليهم فعله، عندما تنتقل المعركة الأيديولوجية ضد الفاشية إلى أرض الواقع. عُرض الفيلم ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ77.