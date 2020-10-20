خاص:موعد تصوير مسلسل "عش الدبابير" لمصطفى شعبان وعمرو سعد

"عش الدبابير" من الأعمال الدرامية المنتظر عرضها في شهر رمضان 2021، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني، ويسابق صناع العمل الزمن للانتهاء بشكل سريع من كافة الإجراءات التحضرية من أجل إنطلاق التصوير خلال الفترة القادمة وبشكل سريع.

موعد بداية تصوير مسلسل "عش الدبابير"

أحمد خالد موسى مخرج مسلسل "عش الدبابير" كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن بعض التفاصيل الخاصة بالتحضيرات للمسلسل الجديد المقرر عرضه في شهر رمضان 2021 والتي منها بداية موعد التصوير، حيث أن الأسابيع الماضية ركز صناع العمل على استكمال إختيار أبرز النجوم المشاركين فيه، وقد أكد المخرج أحمد خالد موسى في تصريحاته: "لا نزال في مرحلة التحضيرات الخاصة قبل بداية تصوير مسلسل (عيش الدبابير) لكننا استقرينا خلال الأيام الماضية على موعد بداية تصوير العمل وهو في شهر ديسمبر القادم وتحديدا في الأسبوع الأول منه".

حنان مطاوع تنضم إلى فريق عمل مسلسل "عش الدبابير"

أحمد خالد موسى أوضح أنه تم الاستقرار على إختيار الفنانة حنان مطاوع لتضنم إلى فريق عمل المسلسل الجديد، فقال المخرج المصري: "الفنانة حنان مطاوع انضمت بالفعل لفريق عمل مسلسل (عش الدبابير) وسوف تشارك البطولة مع كل من الفنان مصطفى شعبان، وعمرو سعد"، ويعتبر "عش الدبابير" من الأعمال الدرامية المهمة المنتظر عرضها في رمضان 2021، نظرا لمشاركة العديد من النجوم الكبار فيه منهم الفنان عمرو سعد، ومحمود حميدة، ومصطفى شعبان، ويسعى مؤلف العمل محمد سيد بشير للانتهاء من كتابة أكبر عدد من الحلقات الجديدة قبل بداية تصوير المسلسل خلال الفترة القادمة.

أحمد خالد موسى ينتهي من تصوير فيلم "30 مارس" لدينا الشربيني

"30 مارس" آخر الأعمال السينمائية التي شارك في إخرجها أحمد خالد موسى حيث تم الانتهاء من تصويره في شهر سبتمبر الماضي، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد نهائي لعرض الفيلم الجديد الذي يشارك في بطولته كل من الفنانة دينا الشربيني، وأحمد الفيشاوي، وخالد الصاوي، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علي رزق، وأحمد خالد صالح، ومحمد جمعة، وتأليف حميد المدنى، وإخراج أحمد خالد موسى.، و تردد خلال الفترة الماضية مشاركة المخرج المصري في إخراج عمل سينمائي جديد يحمل عنوان" كشاف حرامية"، وهو يضم مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنان حسن الرداد، وعمرو عبدالجليل، ومحمود حميدة، وكريم فهمي، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وكان آخر عمل قام بإخراجه أحمد خالد موسى مسلسل "مملكة إبليس" وتم عرض الموسم الثاني منه خلال الأسابيع الماضية على منصة "شاهد".