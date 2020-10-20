فيديو سهير رمزي تعتذر وتكشف سبب تعرضها للإغماء في جنازة محمود ياسين ودخولها المستشفى

سهير رمزي الفنانة المصرية، أثارت الجدل والقلق بين جمهورها بعد تعرضها لحالة إغماء في جنازة الفنان الراحل محمود ياسين، حيث انتشرت لها عدة صور وفيديوهات وقتها ظهرت فيها منهارة من البكاء ثم فقدت الوعي.

سهير رمزي تكشف سبب فقدانها للوعي في جنازة محمود ياسين

سهير رمزي حرصت على توضيح ما حدث لها في هذا الوقت، وسبب تعرضها للإغماء، حيث ظهرت في مقطع فيديو تداوله عدد كبير من جمهورها، على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أنها بسبب طول مدة تعرضها للشمس والإجهاد خلال الجنازة ثم الذهاب للمقابر، بالإضافة إلى تذكرها لوالدتها الراحلة ويوم جنازتها، كل هذا تسبب في ضغط عصبي عليها وأوصلها للحالة التي ظهرت بها في جنازة محمود ياسين.

سهير رمزي تعتذر لأسرة محمود ياسين وزوجها

الفنانة المصرية القديرة اعتذرت عما حدث لها خلال جنازة صديقها محمود ياسين، وقالت: "أعتذر لكل الناس، وماكنتش أحب إن ده يحصل لي أو أعمل أي قلق، بس افتكرت والدتي ووقت الدفنة فضغطي علي فجأة بسبب الانفعال، وغصب عني ماعرفتش أتمالك نفسي"، وأضافت سهير رمزي: "بعتذر لكل الناس والأصدقاء اللي وقفوا جنبي في الوقت دا وبشكرهم جدًا وبعتذر لجوزي إنه شالني، ولأسرة محمود ياسين".

سهير رمزي تدخل المستشفى بسبب محمود ياسين

ولفتت الفنانة القديرة إلى أنها بمجرد أن تعرضت لارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، حرص أصدقائها وزوجها على الذهاب بها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حتى يعود معدل ضغط الدم إلى المعدل الطبيعي، وطمأنت سهير رمزي المتابعين على حالتها الصحية وأكدت أنها باتت أفضل الآن وخرجت من المستشفى، موجهة الشكر لكل أصدقائها الذين ساندوها خلال تواجدها بالمستشفى.

وكانت سهير رمزي قد ظهرت في مراسم دفن الفنان الراحل محمود ياسين، وسيطرت عليها حالة من البكاء المستمر مما تسبب في فقدانها للوعي، وهو ما جعل العديد من النجوم المشاركين في الجنازة يحاولون مساعدتها من أجل أن تستعيد وعيها، ومن بينهم الفنانة ماجدة زكي.

وشيعت جنازة محمود ياسين يوم الخميس الماضي وسط تواجد عدد كبير من النجوم من بينهم ميرفت أمين وعزت العلايلي ورشوان توفيق وسهير رمزي وماجدة زكي وأشرف زكي وخالد النبوي وياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وآخرين.