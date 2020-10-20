تم إطلاق أغنية "ودعت روحي" والتي تمثل تعاون فني غنائي جديد يجمع المستشار المبدع "تركي آل الشيخ" مع برنس الغناء العربي الفنان "ماجد المهندس"، والملحن نواف عبدالله.

"ودعت روحي" تعاون جديد بين تركي آل الشيخ وماجد المهندس

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن عمل فني جديد يجمعه بالفنان ماجد المهندس، والملحن نواف عبدالله، وهي أغنية "ودعت روحي"، من إنتاج "روتانا ميوزيك".

ونشر تركي آل الشيخ فيديو أغنية "ودعت روحي" والتي تمثل أحدث أعماله الفنية، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وغرد عبر حسابه الرسمي في "تويتر" معلناً عن هذا التعاون، بتغريدة جاء فيها:

"عمل جديد يجمعني مع أخي ماجد المهندس وأخي نواف عبدالله أتمنى ينال إعجابكم".

وجاء رد الفنان ماجد المهندس على تغريدة المستشار تركي آل الشيخ، بتغريدة جاء فيها:

"لنا الشرف يا ابو ناصر.. وشكرا على هذا الابداع في الكلام.. وشكرا للملحن المبدع نواف عبدالله".

أغنية "ودعت روحي"

تتضمن مطلع كلمات أغنية "ودعت روحي" التي كتبها المستشار تركي آل الشيخ، الكلمات التالية:

"ودعت روحي من قبل ما اوادعك

أشوفها تطلع ولو ما ودها

ليلة فراقك والعيون تطالعك

حسيت كن الكون وقف عندها".

يُذكر بأن الفنان ماجد المهندس قد قدم العديد من الأغاني الناجحة من كلمات تركي آل الشيخ، ومن أبرزها "أميرة، أنا للآن، الدنيا دوارة، وين وين، هدوء، إلى متى" وغيرها الكثير.