صور من كواليس مسلسل "أبلة فاهيتا" على نتفليكس ونجمة "بـ 100 وش" تشارك في البطولة

أبلة فاهيتا تعود من جديد بعمل من إنتاج شبكة نتفلكس، حيث كانت الشبكة قد روجت لهذا التعاون بينهما منذ فترة طويلة، دون الكشف عن أي تفاصيل جديدة، إلى أن أعلنت اليوم، الثلاثاء، بعض من تفاصيل العمل المنظر.

تفاصيل جديدة عن العمل المنتظر لـ أبلة فاهيتا على نتفلكس

نتفلكس أعلنت اليوم، عن الموعد التقريبي لعرض المسلسل الذي تقوم ببطولته الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" وكشفت عن النجوم المشاركين بالعمل، وهم باسم سمرة ودنيا ماهر التي حققت نجاحًا كبيرًا العام الماضي بمشاركتها في مسلسل "بـ"100 وش" وتقديمها لشخصية نجلاء، بالإضافة إلى الفنان أسامة عبد الله، ومن المقرر أن يحمل العمل عنوان "دراما كوين" ويُعرض خلال النصف الأول من العام المقبل 2021.

صورة من كواليس "دراما كوين" لأبلة فاهيتا

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ونشرت نتفلكس صورة من كواليس المسلسل الذي ستقوم ببطولته أبلة فاهيتا، عبر حساباتها الرسمية، وعلقت عليه: "العنوان: دراما كوين.. الموعد: النصف الأول من 2021.. الأبطال: أبلة فاهيتا وأولادها كارو وبودي، بالإضافة إلى النجوم باسم سمرة، دنيا ماهر وأسامة عبد الله.. يا وعدي!"، فيما شارك الحساب الرسمي للدمية الشهيرة على فيسبوك، الصورة نفسها وأرفقها بتعليق: "يهدها العالمية".

الجدير بالذكر أن أبلة فاهيتا قبل حوالي عام، قد أعلنت عن تعاونها مع منصة نتفليكس العالمية، وعلق حساب أبلة فاهيتا على الخبر بطرافة قائلًا: "يوه! خبطت في القمة.. يهدها العالمية.. الأرملة تستطيع"، لكن لم يتم الكشف حينها عن تفاصيل العمل، وهل هو برنامج كوميدي أم مسلسل، إلى أن كشفت صورة البرنامج اليوم، عن أن العمل الذي يتم التحضير له عبارة عن مسلسل كوميدي.

برنامج أبلة فاهيتا

ولاقى نبأ عودة أبلة فاهيتا حينها، من خلال عمل مشترك مع نتفلكس، ترحيب قطاع كبير من محبيها ومتابعيها، الذين عبروا عن تحمسهم لهذا العمل الجديد الذي من المقرر أن يحظى بإمكانيات جيدة من أجل خروجه بأفضل شكل، على خطى الأعمال الأخرى التي تنتجها الشبكة العالمية.

وكانت الدمية أبلة فاهيتا قد عادت بعد غياب منذ فترة، ببرنامجها الشهير "لايف من الدوبلكس" الذي عرض في شهر أبريل الماضي، عبر شاشة ON E المصرية، واستضافت فيه عدد من النجوم والنجمات.