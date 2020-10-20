أسبوع المناسبات السعيدة لـ 5 نجوم..حورية فرغلي تحتفل بميلادها ورسالة رومانسية من كريم فهمي لزوجته

يبدو بأنه أسبوع المناسبات السعيدة على العديد من النجوم، فالفنان كريم فهمي احتفل بعيد زواجه بشكل رومانسي مستعيداً فيديو قديم من حفل زفافه، وايضا أحيا زوج شيماء سيف ذكرى زفافه منها، بينما أطلت حورية فرغلي بتسجيل صوتي بعد غياب احتفاءً بعيد ميلادها مع الجمهور وتوجيه شكر لهم على رسائلهم، فيما كشفت زوجة الفنان يزن السيد عن حملها بمولود صبي واحتفلت بهذه المناسبة.

رصدنا لكم 5 مناسبات سعيدة احتفل بها النجوم خلال الأيام الفائتة:

كريم فهمي يحتفل بعيد زواجه

الفنان كريم فهمي احتفل اليوم بعيد زواجه من دانيا البناوي بطريقة رومانسية، واستذكر حفل زفافهما من خلال نشر مقطع فيديو لهما سوياً وهما يرقصان ببدلات العرس، ووجه معايدة لزوجته مليئة بمشاعر الحب كتب فيها :"عيد زواج سعيد، يا أحلى واحدة في الدنيا، ويا رب تفضلي ضهري وسندي وحبيبتي وتستحمليني بشغلي، بحبك".

دانيا البناوي، من جهتها، حرصت على تقديم تهنئة لزوجها كريم فهمي، بعيد زواجهما،عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، ونشرت صورة تجمعهما معاً وعلقت "يا رب يخليك ليا حبيبي ويحفظك يا أطيب وأحن وأرجل واحد في الدنيا".

شيماء سيف وزوجها يحتفلان بعيد زواجهما

محمد كارتر مدير الإنتاج تبادل الغزل مع زوجته الفنانة شيماء سيف بمناسبة ذكرى زواجهما الثانية، ووجه لها رسالة فائضة بمشاعر الدفء والرومانسية وكتب لها :"كل سنة وانتي زي ما انتي رقيقة وعسولة وطيبة وقمر".

محمد كارتر عبّر عن حبه الكبير لزوجته شيماء سيف وسعادته الزوجية برفقتها وتابع قائلاً: "كل سنة وانتي الطاقة والباور اللي مالي حياتنا حاجات كتير في حياتنا لو مكنتيش انتي فيها مكنتش هاتم كل سنة وانتي واقفة في ضهري ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك لحظة سنتين جواز سعادة وهنا وحب عدو كأنهم يومين يارب كل سنة تعدي علينا وانتي ناجحة أكتر من السنة اللي قبلها بحبك وبموت فيكي يا بنت الأصول".

نجل نهال عنبر يحتفل بعيد ميلاد والدته

‎الفنان حسام الحسيني احتفل بعيد والدته الممثلة القديرة نهال عنبر من خلال حسابه على انستغرام، معرباً عن فخره بها ولقبها بأنها "حبه الأول وملكة قلبه" وأكد بأنها سبب نجاحه في الحياة، قائلاً لها في تدوينته :"كل سنة انت وطيبة يا اطيب واجدع ست يا ملكة قلبي الحب الاول والاخير في حياتي ربنا يحفظك و يخليكي ليا ويحققلك كل احلامك و تكوني فخورة بيا دايما يا ملكة بقلب الماظ. لو كنت واصل لاي نجاح فانتي السبب الرئيسي".

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حورية فرغلي تحتفل بعيد ميلادها

الفنانة المصرية حورية فرغلي فاجأت متابعيها عبر حسابها على انستغرام بالإطلالة عليهم بعد غياب طويل بمناسبة عيد ميلادها، واختارت حورية فرغلي نشر تسجيل صوتي ردت فيه على معايدات ورسائل جمهورها موجهة الشكر لهم، وعلقت قائلة: "مرسي ليكم على كل تهنئة حلوة وصلتني في عيد ميلادي، بشكركم جداً من قلبي حورية فرغلي".

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وكانت حورية فرغلي غابت لنحو عام كامل عن مواقع التواصل الاجتماعي، بينما كان آخر عمل لها على الشاشة منذ عامين وهو مسلسلها الأخير "مملكة الغجر"، بمشاركة الفنانة فيفي عبده.

زوجة يزن السيد تكشف جنس جنينها

زوجة الممثل السوري يزن السيد، لمى الرهونجوي، احتفلت مع متابعيها على انستغرام بمناسبة الكشف عن جنس جنينها حيث نشرت صورة لها وهي ترتدي اللون الأزرق وتحمل بالونات بنفس اللون، معلنة بأنها تنتظر مولوداً ذكراً.

في المقابل، علق زوجها يزن السيد على منشورها كاشفا عن اسم طفله المرتقب "آدم"، وكتب لها :"دخيل الطبطبة والجمال، أحلى أم آدم بالكون".

يشار الى ان يزن السيد لديه طفل من زوجته الأولى السابقة، كما أن لمى الرهونجوي لديها طفلة من زوجها السابق أنس شقيق الفنّانة آصالة نصري، وتدعى "أصالة".

وكانت لمى الرهونجي أعلنت قبل حوالي شهر عبر حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" عن خبر حملها.