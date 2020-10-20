غادة رجب تنشر فيديو لأحدث حفلات شقيقتها

نشرت الفنانة غادة رجب عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر في الفيديو شقيقتها نيفين رجب وهي تغني على المسرح.

اقرأ أيضًا:

يُذكر أن الفنانة غادة رجب كشفت سبب غيابها عن الساحة الفنية وعدم طرحها ألبومات غنائية خلال السنوات الماضية.

وأوضحت غادة خلال تصريحاتها ببرنامج "عرب وود"، المذاع عبر فضائية "روتانا": "الظروف الإنتاجية الآن أصبحت أصعب من الأول، كما أن الوضع مختلف الآن من حيث الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي".

وفيما يتعلق بنجاح أغانيها الخليجية، قالت، إنها طرحت 6 أغاني خليجية، وحققت نجاحًا كبيرًا وأهمها أغنية "يحتاجني".

وأكدت أن سر حبها للغناء جعلها تغني بأكثر من لهجة، وأن الميزة التي وهبها الله لها هي قدرتها على غناء بأكثر من لهجة.